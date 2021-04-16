Во время пандемии рынок труда в Казахстане сохранил стабильность

НУР-СУЛТАН. 15 АПРЕЛЯ - Вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ержан Биржанов подвел итоги реализации госпрограммы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства "Енбек" и Дорожной карты занятости в 2020 году, а также рассказал о мерах содействия занятости населения в 2021 году, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В начале своего выступления на брифинге в службе центральных коммуникаций при президенте РК вице-министр сообщил, что, несмотря на сильнейший за последние десятилетия мировой социально-экономический кризис, вызванный пандемией COVID-19, в Казахстане основные индикаторы рынка труда продемонстрировали стабильность.

За последние три года на 43 тыс. человек увеличилась численность рабочей силы. Это происходило на фоне увеличения численности наемных работников на 75 тыс. человек и сокращения численности самозанятых на 37 тыс. человек. При этом основной индикатор, характеризующий рынок труда - уровень безработицы, удержался на уровне 4,9%", - сказал Ержан Биржанов.

По его словам, резкого скачка безработицы не произошло по двум причинам. Во-первых, в 4,1 раза выросла численность временно незанятого населения. Лица, не работавшие в период чрезвычайного положения, считались не безработными, а временно не занятыми в составе занятого населения.

В период строгих карантинных мер численность временно незанятых выросла с 129 тыс. в начале 2020 года до 536 тыс. человек во втором квартале 2020 года, а количество частично занятых увеличилось с 388 тыс. до 491 тыс. человек.

Во-вторых, сократился показатель использования рабочего времени с 97% в 1-м квартале до 90% во 2-м квартале 2020 года. Количество работающих полную рабочую неделю - более 36 часов - уменьшилось (на 542 тыс. человек), а количество работающих менее 30 часов в неделю, наоборот, увеличилось (на 104 тыс. человек).

Сегодня мы наблюдаем постепенное восстановление экономики. Это благоприятно влияет на рынок труда. Так, по итогам 4-го квартала количество временно незанятых сократилось до 147 тыс. человек. Количество резюме и вакансий на Электронной бирже труда (ЭБТ) в марте этого года увеличилось в 2 раза по сравнению с апрелем 2020 года", - добавил вице-министр.

Ержан Биржанов подчеркнул, что в целях недопущения серьезных социально-экономических последствий от пандемии COVID-19 Правительством РК был принят комплекс беспрецедентных мер поддержки бизнеса и населения, среди которых особое внимание отводилось обеспечению занятости граждан.

На реализацию Госпрограммы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства "Енбек" дополнительно выделено 50 млрд тенге, а общие расходы составили 176,1 млрд тенге. Мы увеличили субсидирование рабочих мест по молодежной практике (на 5,55 млрд тенге) и общественным работам (на 36,55 млрд тенге) и расходы на гранты для развития бизнеса (на 7,9 млрд тенге)", - сообщил вице-министр.

В целом по итогам 2020 года в состав участников Госпрограммы "Енбек" включено 649 тыс. человек, из них:

- на постоянные рабочие места трудоустроено - 319 тыс. человек;

- краткосрочными курсами и профессиональным техническим образованием охвачено 37,1 тыс. человек;

- на обучение основам предпринимательства по проекту "Бастау Бизнес" направлено 33,2 тыс. человек;

- для поддержки предпринимательской инициативы выдано 12,7 тыс. льготных микрокредитов. Получен важный социальный эффект в виде создания 13,7 тыс. рабочих мест;

- выдано 44,9 тыс. безвозвратных государственных грантов на реализацию новых бизнес-идей;

- на субсидируемые рабочие места трудоустроено 210 тыс. человек;

- в северные регионы из южных областей добровольно переселилось 5,8 тыс. человек.

В целях снижения негативных последствий пандемии COVID-19 по поручению главы государства была разработана специальная социальная антикризисная программа "Дорожная карта занятости" (ДКЗ). В рамках ее реализации проведены работы по строительству и ремонту 6,7 тыс. объектов. Трудоустроены 239 тыс. человек, более половины из них являются лицами, ищущими работу, и безработными, зарегистрированными в центрах занятости населения. У отечественных производителей закуплены материалы на 389 млрд тенге", - сказал Ержан Биржанов.

В 2021 году мерами содействия занятости планируется охватить почти 1,2 млн человек, в том числе в рамках Госпрограммы "Енбек" - 700 тыс., по антикризисной Дорожной карте занятости - 32 тыс., в рамках других госпрограмм - 440 тыс. человек.

Из 700 тыс. человек по госпрограмме "Енбек", 473 тыс. будут трудоустроены на рабочие места, а 227 тыс. будут оказываться различные меры содействия занятости, которые включают в себя 3 направления.

По первому направлению на краткосрочные курсы обучения и обучение в организации ТиПО будет направлено 36 тыс. человек.

По второму направлению, предусматривающему поддержку предпринимательства, 30 тыс. человек мы планируем охватить обучением бизнес-навыкам, 5 тыс. человек получат микрокредиты, и еще 21 тыс. будут выданы гранты на бизнес проекты.

В рамках третьего направления за счет субсидируемых рабочих мест поддержка будет оказана 128 тыс. человек из числа людей, которым сложнее всего адаптироваться на рынке труда и 7 тыс. человек будут оказаны меры по поддержке их добровольного переезда из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы", - проинформировал вице-министр.

По поручению главы государства также продолжается реализация ДКЗ, с акцентом на создание постоянных рабочих мест. На сегодня местными исполнительными органами отобрано 378 инфраструктурных проектов, с созданием 32 тыс. рабочих мест, в том числе 12,1 тыс. постоянных. Дорожная карта занятости дополнена новым направлением по льготному микрокредитованию со ставкой не более 6%. Получателями микрокредитов в рамках ДКЗ планируется создание 11 тыс. дополнительных рабочих мест.

Ержан Биржанов также отметил, что важнейшим направлением является перевод государственных услуг в сфере занятости в электронный формат. Так, с ноября 2020 года запущен проект по предоставлению государственных услуг посредством ЭБТ в 17 пилотных центрах занятости (областных центрах, городах республиканского значения и столице).

Это следующие услуги:

- регистрация в качестве лица, ищущего работу, и впоследствии придание статуса безработного;

- оказание трудового посредничества через направление на молодежную практику, социальные рабочие места и общественные работы;

- назначение социальной выплаты на случай потери работы.

С 5 января 2021 года в перечень пилотных центров занятости дополнительно включены 23 города областного значения. В рамках пилота 20 тыс. человек зарегистрированы в качестве лица, ищущего работу, 16 тыс. человек в качестве безработных.

Самостоятельно посредством ЭБТ 5 тыс. человек получили направления и приступили к работе на субсидируемых рабочих местах, назначены выплаты 1,8 тыс. участникам системы социального страхования.

До конца 2021 года все центры занятости будут оказывать услуги онлайн.

По поручению главы государства мы приступили к переформатированию госпрограммы "Енбек" в Национальный проект, с внедрением системы проектного управления. Причем инструменты и задачи будут не просто актуализированы в соответствии с новой методологией, а будут внедрены совершенно новые механизмы и бизнес-процессы", - сообщил Ержан Биржанов.

По словам вице-министра, в рамках первого направления, предусматривающего развитие навыков трудовых ресурсов, акцент будет сделан на получение практических навыков под реальные потребности работодателей. Новаторским проектом станет запуск общенациональной платформы онлайн обучения по востребованным навыкам на базе ЭБТ.

Ощутимый "апгрейд" ожидает второе направление - повышение доходов населения через поддержку предпринимательских инициатив. Здесь мы планируем на базе Электронной биржи труда внедрить "единое окно" поддержки предпринимательских инициатив и провести максимальную автоматизацию процессов подачи и рассмотрения заявок.

Для преодоления барьеров занятия предпринимательством в сельской местности будут приняты меры по стыковке потенциальных производителей продукции и покупателей. Для этого мы хотим принять меры по формированию мастер-планов районов, в основе которых лежит формирование производственно-сбытовых цепочек. Отбор бизнес проектов для кредитования и грантовой поддержки в следующем году будет производиться с учетом мастер-планов", - добавил Ержан Биржанов.

Третья задача, заключается в адресной поддержке целевых групп населения. В этом направлении планируется реализация отдельных проектов по содействию занятости под их потребности.

Например, для молодежи это "Молодежная практика" и "Первое рабочее место", а для лиц предпенсионного возраста - "Серебряный возраст" и "Контракт поколений". Для лиц, сталкивающихся с трудностями при поиске работы (лиц с инвалидностью или освободившихся из мест лишения свободы) - "Социальные рабочие места".

Суть заключается во временном или полном субсидировании оплаты труда в определенный период времени. Это выгодно работодателям, которые в своем бизнесе получают дополнительный бесплатный ресурс, а участники мер получают работу и доход", - пояснил вице-министр.

Также будет продолжена работа по стимулированию трудовой мобильности граждан - переселению из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы.

С учетом результатов пилотного проекта по переводу госуслуг в сфере занятости в электронный формат, о котором я уже рассказал, будет продолжено развитие инфраструктуры рынка труда. Это предусматривает перевод госуслуг и активных мер поддержки занятости в цифровой формат и создание цифровых центров занятости - виртуальные помощники, дистанционное оказание услуг, а также внедрение элементов искусственного интеллекта на Электронной бирже труда для сопоставления резюме и вакансий", - резюмировал Ержан Биржанов.

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