Во всех учреждениях УИС Казахстана приостановлены длительные свидания

Нур-Султан. 10 ноября. Kazakhstan Today - С 10 ноября Комитет уголовно-исполнительной системы приостановил прием посетителей на длительные свидания, передает Kazakhstan Today.

В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуацией по COVID-19, "желтой" и "красной" зонами по уровню заболеваемости КВИ в пяти областях, а также в целях предотвращения заноса инфекции и распространения вируса в учреждениях УИС введено требование о приостановлении длительных свиданий во время длительных свиданий во всех учреждениях уголовно-исполнительной системы, сообщили в пресс-службе КУИС РК.

Отмечается, что краткосрочные свидания будут предоставляться согласно постановлению государственного санитарного врача РК.

В учреждениях предусмотрены видео- и телефонные звонки, посредством которых осужденные, в том числе подозреваемые, обвиняемые и подсудимые поддерживают связь с защитниками, родственниками и другими лицами", - уточнили в ведомстве.

По информации КУИС, в учреждениях Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской и Акмолинской областей введен режим обсервации, предусматривающий временный запрет как на длительные, так и на краткосрочные свидания. Прием передач будет осуществляться вне зависимости от предоставления свиданий.

В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача от 23 октября 2020 года №57, в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации, Комитет уголовно-исполнительной системы вправе принимать решения об ужесточении карантинных мер в учреждениях УИС", - подчеркивается в сообщении.

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