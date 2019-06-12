Система Orphus

Во вторник на большей территории Казахстана сохранится неустойчивая погода с дождями и грозами

11.06.2019, 08:41 8182
Нур-Султан. 11 июня. Kazakhstan Today - Неустойчивая погода с дождями и грозами сохраняется сегодня на большей территории Казахстана, на западе республики - погода без осадков. Местами по республике ожидаются гроза, усиление ветра, шквал, возможен град, передает Kazakhstan Today.
 
В Алматинской, Жамбылской областях местами ожидаются шквал, усиление ветра до 15-23 метра в секунду, возможен град. В Акмолинской области местами ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем местами шквал, возможен град, сообщили в "Казгидромете". 
 
В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, днем местами шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Восточно-Казахстанской, днем Туркестанской, Костанайской, Карагандинской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Карагандинской области ночью и утром местами туман. В Павлодарской области ночью местами ожидается туман. 
 
В Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, Кызылординской, Туркестанской областях местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая