Во вторник на большей территории Казахстана сохранится неустойчивая погода с дождями и грозами

Нур-Султан. 11 июня. Kazakhstan Today - Неустойчивая погода с дождями и грозами сохраняется сегодня на большей территории Казахстана, на западе республики - погода без осадков. Местами по республике ожидаются гроза, усиление ветра, шквал, возможен град, передает Kazakhstan Today.

В Алматинской, Жамбылской областях местами ожидаются шквал, усиление ветра до 15-23 метра в секунду, возможен град. В Акмолинской области местами ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем местами шквал, возможен град, сообщили в "Казгидромете".

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, днем местами шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Восточно-Казахстанской, днем Туркестанской, Костанайской, Карагандинской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Карагандинской области ночью и утром местами туман. В Павлодарской области ночью местами ожидается туман.

В Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, Кызылординской, Туркестанской областях местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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