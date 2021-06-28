Водители жалуются на дефицит дизтоплива в Алматы

АЛМАТЫ. 25 ИЮНЯ – Водители Алматы жалуются на дефицит дизельного топлива, передает KAZAKHSTAN TODAY.



"Купить дизтопливо стало практически невозможно, говорят автовладельцы. На некоторых АЗС горючего вообще нет, на других его отпускают только по талонам. Заправки, где солярка в наличии, оказались в меньшинстве. И там взвинтили цены", - сообщается в сюжете телеканала КТК.



По словам автовладельцев, по талонам стоимость дизтоплива - 205 тенге, но талоны большинству водителей взять негде, поэтому приходится тратить по 230 тенге за литр дизтоплива.



В сюжете отмечается, что заправить свои автомобили горожане не могут уже несколько дней. В поисках ГСМ приходится объезжать весь город. На большинстве АЗС солярки нет. Ранее с дефицитом дизтоплива столкнулись в Таразе и Шымкенте. Там образовались километровые пробки на заправках, а цены взлетели до 300 тенге.



В Министерстве энергетики рассказали, что в Алматы имеется около 10 тысяч тонн дизтоплива, еще одну партию в 2 тысяч тонн скоро доставят. Чиновники заверяют, что в ближайшее время ситуация стабилизируется. Правда, это не значит, что литр будет стоить как раньше. Эксперты говорят, топливо в стране слишком дешевое, поэтому рост цен неизбежен.



"Этот рост был и будет. И он будет продолжаться до тех пор, пока мы не достигнем уровня среднемировых цен на бензин, на дизельное топливо. Потому что есть договоренности в рамках ЕАЭС, в рамках всемирных торговых организаций. У нас очень долгое время были дешевые цены", - сказал эксперт нефтегазовой отрасли Олжас Байдильдинов.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства