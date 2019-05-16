Воду вместо молока обнаружили в тетрапакетах в Алматинской области

Талдыкорган. 14 мая. Kazakhstan Today - В Алматинской области в тетрапакетах вместо молока продавали воду. Странный и неприятный сюрприз обнаружили покупатели, передает Kazakhstan Today со ссылкой на КТК .

Сотрудники магазина тут же проверили несколько упаковок и убедились: полезного напитка в пакетах действительно не было.

Предположительно, продукцию с водой вместо молока выявили в Талдыкоргане. Работникам магазина пришлось немедленно изымать всю партию товара с прилавков.

Сразу же поставили в известность и производителя. Он уверяет: о том, что в упаковки разливали воду, не знал. Также не смогли на заводе ответить, как такое могло случиться. Однако предположили, что, вероятно, дала сбой техника. Руководство предприятия пообещало выяснить, куда же тогда делось молоко.

У нас сейчас проводится расследование. Мы тоже получили такой же сигнал по Ватсапу. Это всё выясняется. Конечно, виновные будут наказаны. Будет проведено обучение с виновниками. Это всё человеческий фактор", - прокомментировала директор по качеству компании "МЗ Солнечный" Аида Хаир.

Отметим, это далеко не первый случай, когда качество пищевой продукции оказывается не соответствующим требованиям. В декабре 2018 года департамент охраны общественного здоровья столицы в ходе контроля выявил в магазинных продуктах кишечную палочку, плесень и сальмонеллу

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