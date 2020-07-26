Военнослужащие Погранслужбы задержали в ВКО казахстанца с 10 килограммами рогов сайги

Нур-Султан. 25 июля. Kazakhstan Today - В Восточно-Казахстанской области военнослужащие Погранслужбы задержали казахстанца, который незаконно собрал 10 килограммов рогов сайги, передает Kazakhstan Today.

23 июля военнослужащими департамента ПС КНБ по ВКО в местности Буланбай совместно с сотрудниками природоохранной полиции задержан гражданин РК за незаконный сбор рогов диких животных в пограничной полосе. Общий вес задержанных дериватов составил 10 килограммов", - сообщили в пресс-службе КНБ РК.

По информации ведомства, данное правонарушение регулируется частью 3 статьи 370 КоАП РК (Незаконный сбор лекарственных растений и технического сырья на участках, где это запрещено или допускается только по лесным билетам).

Материалы переданы сотрудникам природоохранной полиции Зайсанского района.

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