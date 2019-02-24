Военнослужащий помог вывести 15 человек из горящего дома

Астана. 15 февраля. Kazakhstan Today - Военнослужащий одной из воинских частей регионального командования "Восток" ефрейтор Куандык Канатов в районе 2 часов ночи оказал содействие в эвакуации жильцов из горящего дома, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны РК, пожар возник в пятиэтажном жилом доме на первом этаже и распространился на второй этаж. Ефрейтор К. Канатов, проживающий в этом доме, проявил мужество и стойкость, знания по пожарной безопасности, полученные в ходе службы, оказал незамедлительную помощь при тушении пожара и помог вывести из горящего здания 15 человек. Всего из здания было эвакуировано 79 человек, в том числе 20 детей.

"На моем месте каждый человек сделал бы так, ведь мы должны помогать друг другу в таких ситуациях, тут главное - не растеряться. Мне просто повезло, что я служу в рядах Вооруженных сил, и мы там часто отрабатывали на тренировках различные ситуации, в которых приходилось эвакуировать раненных сослуживцев с поля боя. Это моя военная обязанность и гражданский долг", - скромно добавил Куандык Канатов.

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