Воинская часть 5510 стоит на страже порядка в Акмолинской области

Кокшетау. 7 мая. Kazakhstan Today - 28 лет назад в Казахстане были образованы внутренние войска, впоследствии получившие название Национальной гвардии. Сегодня ее отличают высокая боевая готовность, патриотизм, верность присяге воина, постоянное самосовершенствование. Это - традиции, сложившиеся за более, чем четверть века, передает Kazakhstan Today.

С марта 2013 года воинская часть 5510, дислоцирующаяся в Кокшетау, входит в состав Регионального командования "Орталык" Национальной гвардии Республики Казахстан, передает управление внутренней политики.

История самой части насчитывает практически четверть века. Постановлением кабинета министров от 1 сентября 1995 года был создан как отдельный батальон оперативного назначения внутренних войск МВД РК.

Сегодня в воинской части 5510 Национальной гвардии проходят воинскую службу по контракту и призыву около 1500 человек.

Основной задачей части является содействие органам внутренних дел по обеспечению общественной безопасности и общественного порядка в областном центре, охрана и надзор за осужденными, судебные караулы.

В период карантина военнослужащие воинской части ежедневно выполняют задачи по охране общественного порядка безопасности, то есть совместно с сотрудниками органов внутренних дел патрулируют улицы города, обеспечивая режим ЧП. Так, 18 апреля начальник штаба - заместитель командира батальона оперативного назначения воинской части 5510 Нацгвардии капитан Василий Гунько задержал и обезвредил нарушителя порядка", - рассказал командир части, подполковник Аскар Файзулин.

К слову, с начала чрезвычайного положения в республике военнослужащими части было задержано 23 гражданских лица, по признакам совершения уголовных правонарушений; 418 лиц, допустивших административные правонарушения.

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