Волонтеров и активистов Jas Otan наградили медалями "Халық алғысы"

НУР-СУЛТАН.14 ДЕКАБРЯ - В преддверии 30-летия Независимости в столице прошла торжественная церемония вручения премии Jastar - Оtanғa!, организованной молодежным крылом партии Nur Otan. Наиболее активные волонтеры, неравнодушные меценаты и общественные организации были отмечены в 7 номинациях, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Ряд молодых активистов также были награждены медалью "Халық алғысы", учрежденной указом главы государства и вручаемой за плодотворный труд в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты, а также особо отличившимся в борьбе с пандемией COVID-19.

В ходе церемонии награждения первый заместитель председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек отметил, что с первых дней провозглашения суверенитета особое внимание в стране уделялось вопросам поддержки молодежи и созданию условий для её самореализации.

Так, на заре Независимости несмотря на сложную экономическую ситуацию Елбасы, Первым Президентом страны Нурсултаном Назарбаевым была учреждена международная стипендия "Болашақ", благодаря которой более 14 тысячи человек получили образование в лучших учебных заведениях мира.

В прошлом году главой государства Касым-Жомартом Токаевым была законодательно установлена квота для молодежи в избирательных партийных списках в парламент и местные представительные органы, что будет содействовать их более активному участию в общественно-политических процессах страны.

Конкретные меры по повышению уровня жизни и социального самочувствия молодежи отражены в программе "Жастар - Отанға!" до 2025 года.

Как вы знаете, в рамках инициированной Елбасы общенациональной акции "Біз Біргеміз!" более 5 тысяч жасотановцев в период пандемии оказали адресную помощь 320 тысячам семей. Активисты Jas Otan также помогали в восстановлении города Арыс и Мактаарала. В июне на встрече с участниками волонтерского движения Biz Birgemiz!, созданного под эгидой Jas Otan, мы объявили об учреждении премии Jastar - Оtanғa! и сегодня подводим её итоги", - сказал Бауыржан Байбек.

По его словам, партия и дальше продолжит предметно поддерживать молодежные инициативы, в том числе поощряя волонтерство.

Так, в рамках реализации программы "Жастар-Отанға!" для каждого района, города и области страны с начала года в волонтерскую деятельность вовлечено уже более 60 тысяч молодых людей. В ряде регионов приняты молодежные жилищные программы, присуждено 75 тысяч грантов абитуриентам, стипендии студентов увеличены в 2 раза, а резидентов, магистрантов и докторантов более чем в 1,5 раза.

Контроль за исполнением предвыборных обещаний партии для молодежи осуществляется Корпусом молодых депутатов от Nur Otan в мажилисе и маслихатах всех уровней, состоящим из более 600 народных избранников. Актуальные вопросы в сфере молодежной политики также рассматриваются на площадке республиканского и региональных общественных советов партии.

Как отметили в пресс-службе партии, лауреатов премии отбирали из 230 человек со всего Казахстана в возрасте от 16 до 35 лет. Для выявления лучших была создана специальная комиссия, в состав которой вошли депутаты мажилиса, общественные деятели, блогеры и др.

Так, в номинации "Лучший волонтер года" были награждены Нурсултан Кабаев из Западно-Казахстанской области, принимавший активное участие в акции "Біз біргеміз!" и Данара Саранова из города Шымкент, организовавшая обучение молодежи на грантовой основе в европейских странах.

В номинации "Молодой герой" премии удостоился Жаксылык Аширбаев из Жамбылской области. Он участвовал в тушении пожара на складе войсковой части в августе текущего года, получив различные травмы.

В номинации "Активист года Jas Otan лучшими стали Асем Шалкарова из ВКО, Нурайым Куандык из Туркестанской области и Алишер Тыныштык из Актюбинской области.

В номинации "За лучшее продвижение волонтерства в социальных сетях" премию получил популярный блогер Жансерик Кадырбаев.

За проект Donorym - мобильное приложение по донорству крови Рузи Шихов из Карагандинской области стал обладателем премии в номинации "Лучший студенческий проект"

Лучшими волонтерскими проектами стали Love and Pet Atyrau и волонтерское движение Biz Birgemiz.

В номинации "Лучшие региональные филиалы МК Jas Otan победителями определены филиалы городов Шымкент и Нур-Султан.