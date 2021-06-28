Волонтеры Алматы будут задействованы в работе комиссии по реабилитации жертв политических репрессий

АЛМАТЫ. 24 ИЮНЯ - В Алматы под председательством заместителя акима города Ержана Бабакумарова состоялось заседание городской комиссии по вопросам реабилитации жертв политических репрессий, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Деятельность комиссии была начата в соответствии с указом президента РК Касым-Жомарта Токаева "О Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий" от 24 ноября 2020 года.

Главной задачей комиссии является восстановление исторической справедливости в отношении всех категорий жертв политических репрессий", - рассказали в пресс-службе акима Алматы.

Заместитель председателя городской комиссии, доктор исторических наук, Бауржан Жангутдин проинформировал, что за текущий период комиссией в специальных архивах Алматы выявлено 1930 нереабилитированных лиц, проанализировано 50 - расстрельных списков, обнаружено 42 человека, которые не были реабилитированы, а также найдены 30 фотографий казахстанского ГУЛАГА. Кроме того, в фондах архивов по спецпоселению выявлено 724 карточки, для организации списков не реабилитированных лиц.

Зампред также сообщил о создании новой рабочей группы волонтеров из числа студенческой молодежи для организации поисковой деятельности. Кроме того, была озвучена информация о связях с государственными научными архивами Российской Федерации, деятельности "горячего телефона" 398 58 22 по связи с горожанами и гостями города, а также в целом о проводимой комиссией поисковой и научной деятельности.

Подводя итоги заседания, Ержан Бабакумаров дал конкретные поручения по исследовательской, научной работе городской комиссии, оказанию содействия ученым в части доступа ко всем государственным, городским и специальным архивам.

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