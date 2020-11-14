Вопросы формирования электорального поведения молодежи подняли эксперты Школы молодого политолога

Нур-Султан. 13 ноября. Kazakhstan Today - В Казахстане проходит Республиканская онлайн-школа для молодых политологов "Policy Camp". В первый день мероприятия состоялась диалоговая площадка на тему "Роль экспертного сообщества в формировании электорального поведения молодежи", передает Kazakhstan Today.

Эксперты рассказали о важности электоральной активности граждан, в том числе молодежи.

Школа молодого политолога - это особая образовательная программа, организованная Министерством информации и общественного развития совместно с ОЮЛ "Гражданский альянс Казахстана". В рамках проекта участники смогут получить практические навыки и базовые компетенции в сфере политологии, международных отношений, государственного управления, а также познакомиться с известными политологами", - сказал заместитель руководителя комитета по делам гражданского общества Нурбол Серикбеков.

По его словам, для страны очень важна электоральная активность граждан, в том числе молодежи. Участие в выборах - важнейший акт, характеризующий гражданскую позицию и политическую культуру человека. Поэтому наша задача - это дальнейшее повышение уровня политической грамотности молодежи и развитие экспертного сообщества Казахстана.

Известный политолог Айдос Сарым в своем выступлении затронул темы о выборах депутатов мажилиса и маслихатов и рассказал о негативном влиянии роли социальных сетей и блогеров в жизни современного общества.

Сейчас у нас активно обсуждают предстоящие выборы в депутаты мажилиса и маслихатов. Выборы будут проходить по партийному списку. Многие говорят, что нет среди кандидатов известных, и наши права, как граждан страны и выборщиков, нарушаются. Но надо знать, что политика - не занятие для бездельников", - сказал политолог.

Он обратил внимание на необходимость повышения политической активности граждан.

В обсуждении приняли участие заместитель председателя комитета по делам гражданского общества МИОР РК Нурбол Серикбеков, президент ОЮЛ "Гражданский альянс Казахстана" Бану Нургазиева, заведующая кафедрой политологии, доцент ЕНУ имени Л. Гумилева Индира Рыстина, известные политологи, члены Национального совета общественного доверия Айдос Сарым, Андрей Чеботарев и Наталья Калашникова.

Напомним, с 12 по 14 ноября 2020 года при поддержке Министерства информации и общественного развития РК проходит Республиканская онлайн-школа для молодых политологов "Policy Camp".

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства