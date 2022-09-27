Восемь усиленных ЦОНов начали принимать иностранцев

АСТАНА, 26 СЕНТЯБРЯ - Восемь усиленных центров обслуживания населения в разных регионах Казахстана будут обслуживать иностранных граждан в связи с увеличением количества обращений, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Речь идет об усиленных ЦОНах в городах Астане, Алматы, а также Костанайской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской и Актюбинской областях.

Принятые меры помогут разграничить поток получателей ИИН в ЦОНах. Теперь посетители восьми областей могут обратиться в усиленные ЦОНы", - сообщает госкорпорация "Правительство для граждан".

Иностранных граждан будут принимать по следующим адресам:

Алматы, Жетысуский район, мкр. Кулагер, ул. Серикова, 6а;

Астана, ул. Сауран, 7;

Павлодар, ул. Павлова, 48;

Уральск, ул. Жамбыла, 81/2;

Костанай, ул. Гашека, 14;

Петропавловск, ул. Ауезова, 157;

Кокшетау, ул. Ауезова, 189а;

Актобе, пр. Санкибай батыра, 249.

Для получения ИИН нерезидентам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, нотариально заверенную доверенность в случае обращения представителя услугополучателя, а также заявление.

Отметим, что срок выдачи свидетельства ИИН для иностранцев составляет 1 рабочий день. Получение ИИН в Казахстане бесплатно для всех.

Все ЦОНы в стране работают в штатном режиме, с 09.00 до 18.00 в будние дни. Дежурные ЦОНы принимают граждан с 09.00 до 20.00 в будни, по субботам с 09.00 до 13.00. Посетители могут заранее забронировать очередь в ЦОН через приложение "Мобильный ЦОН", eGov mobile, телеграм-бот EgovKzBot2.0, портал электронного правительства eGov и по номеру единого контакт-центра 1414.



