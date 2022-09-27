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Восемь усиленных ЦОНов начали принимать иностранцев

26.09.2022, 15:18 25901
Восемь усиленных ЦОНов начали принимать иностранцев
АСТАНА, 26 СЕНТЯБРЯ - Восемь усиленных центров обслуживания населения в разных регионах Казахстана будут обслуживать иностранных граждан в связи с увеличением количества обращений, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Речь идет об усиленных ЦОНах в городах Астане, Алматы, а также Костанайской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской и Актюбинской областях. 
 

Принятые меры помогут разграничить поток получателей ИИН в ЦОНах. Теперь посетители восьми областей могут обратиться в усиленные ЦОНы", - сообщает госкорпорация "Правительство для граждан". 

 
Иностранных граждан будут принимать по следующим адресам:
 
  • Алматы, Жетысуский район, мкр. Кулагер, ул. Серикова, 6а;
  • Астана, ул. Сауран, 7;
  • Павлодар, ул. Павлова, 48;
  • Уральск, ул. Жамбыла, 81/2;
  • Костанай, ул. Гашека, 14;
  • Петропавловск, ул. Ауезова, 157;
  • Кокшетау, ул. Ауезова, 189а;
  • Актобе, пр. Санкибай батыра, 249.
 
Для получения ИИН нерезидентам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, нотариально заверенную доверенность в случае обращения представителя услугополучателя, а также заявление.
 
Отметим, что срок выдачи свидетельства ИИН для иностранцев составляет 1 рабочий день. Получение ИИН в Казахстане бесплатно для всех.
 
Все ЦОНы в стране работают в штатном режиме, с 09.00 до 18.00 в будние дни. Дежурные ЦОНы принимают граждан с 09.00 до 20.00 в будни, по субботам с 09.00 до 13.00. Посетители могут заранее забронировать очередь в ЦОН через приложение "Мобильный ЦОН", eGov mobile, телеграм-бот EgovKzBot2.0, портал электронного правительства eGov и по номеру единого контакт-центра 1414.

Ранее сообщалось, что в Казахстане 20 спецЦОНов будут работать по субботам.  
 

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МВД: принимающие лица с казахстанской стороны обязаны уведомлять о прибытии иностранца

27.09.2022, 10:46 8181
АСТАНА. 27 СЕНТЯБРЯ - Миграционная служба Министерства внутренних дел Республики Казахстан напоминает, что принимающие лица с казахстанской стороны обязаны уведомлять о прибытии иностранца, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Физические и юридические лица, которые принимают иностранных граждан, обязаны уведомить органы внутренних дел о пребывающих у себя иммигрантов. Данное уведомление обязательно подается в течение трех рабочих дней со дня прибытия иностранного гражданина", - обратились в миграционной службе к владельцам гостиниц, хостелов, пансионатов, общежитий, собственникам квартир и других жилых помещений.

 
В ведомстве предупредили, что в случае пропуска указанного срока и неуведомления органы внутренних дел о пребывании иммигранта принимающее в Казахстане физическое и юридическое лицо будет привлечено к ответственности по статье 518 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. 
 

Для юридических лиц предусмотрен штраф от 10 до 25 месячных расчетных показателей, а при повторном нарушении - до 100 месячных расчетных показателей, что эквивалентно 306 тысячам тенге. Для физических лиц предусмотрено наказание в виде предупреждения, а за повторное нарушение - штраф в размере 30 месячных расчетных показателей, или 91 890 тенге", - уточнили в пресс-службе.

 
Уведомление о прибытии иностранца принимающая сторона может подать тремя способами. 
 
Первый. Физические и юридические лица могут информировать о прибытии иммигранта напрямую через электронный визово-миграционный портал по адресу vmp.gov.kz или через egov.kz. Для этого казахстанской стороне достаточно иметь электронную цифровую подпись и паспортные данные иммигранта. 
 
Второй способ. Уведомления о прибытии иностранца принимающие с казахстанской стороны физические и юридические лица могут подать непосредственно в отделах и отделениях миграционной службы органов внутренних дел по своему району. 
 
Третий самый легкий способ - это скачать в AppStore или PlayMarket приложение E-Qonaq. Уведомление подается в два шага. 

Даже есть возможность загрузки паспортных данных иностранца путем сканирования его паспорта через камеру смартфона. Авторизация и заполнение уведомления интуитивно понятны. Занимают минуту времени. Еще раз обращаем внимание, что физические и юридические лица обязаны соблюдать данные требования закона. Иностранным гостям следует сообщать свои паспортные данные принимающей стороне и соблюдать законодательство Республики Казахстан", - пояснил исполняющий обязанности председателя Комитета миграционной службы МВД РК Аслан Аталыков.

 

В большинстве регионов Казахстана ожидаются дожди

27.09.2022, 08:15 10911
В большинстве регионов Казахстана ожидаются дожди
АСТАНА. 27 СЕНТЯБРЯ - Погоду на большей территории Казахстана будут определять северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, в связи с чем ожидаются дожди, на востоке – сильные, на севере – осадки (дождь с переходом в снег), передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным РГП "Казгидромет", запад Казахстана будет находиться в поле повышенного давления, с чем ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются усиление ветра, на юге, востоке – гроза, на севере – туман.
 
Днем на северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь.
 
На большей части Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской областей, на юге Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Как сообщалось ранее, штормовое предупреждение объявили в девяти областях. 
 

Штормовое предупреждение объявили в девяти областях

26.09.2022, 21:25 18951
Штормовое предупреждение объявили в девяти областях
АСТАНА. 26 СЕНТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Астаны, Акмолинской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской, Кызылординской, Туркестанской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", в Астане 27 сентября ветер западный, северо-западный, днем порывы 15-20 метров в секунду.
 
27 сентября на северо-западе Акмолинской области днем ожидаются осадки (дождь с переходом в снег). Ветер западный, северо-западный, ночью на севере, юге области, днем на большей части порывы 15-20 метров в секунду. 
 
27 сентября днем в центре, на юге Абайской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, ночью на западе, юго-западе области 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду. 
 
27 сентября днем на северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Днем в центре, на востоке, юге области гроза. Ветер западный, северо-западный, на севере, юге, востоке области 15-20 метров в секунду, днем порывы 25 метров в секунду. 
 
27 сентября в Актюбинской области ожидается ветер западный, северо-западный, на северо-востоке области порывы 16 метров в секунду.
 
27 сентября в Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
27 сентября в горных районах Туркестанской области ожидается ветер северо-западный 15-20 метров в секунду. 27-28 сентября на большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
27 сентября на севере Костанайской области ожидается туман.
 
27 сентября ночью на западе Павлодарской области ожидается туман. Ветер западный, днем на западе, юге области 15-20 метров в секунду.
 
27 сентября на большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь с переходом в снег). Ветер северо-восточный, на севере, западе, востоке области 15-20 метров в секунду, ночью порывы 23 метра в секунду.
 
Ранее синоптики предупредили о том, что в большинстве регионов Казахстана в конце недели ожидается резкое похолодание и дождь с переходом в снег.
 

Резкое похолодание ожидается в Казахстане

26.09.2022, 14:53 26776
Резкое похолодание ожидается в Казахстане
Фото: pixabay.com
АСТАНА. 26 СЕНТЯБРЯ - В большинстве регионов Казахстана в конце недели ожидается резкое похолодание и дождь с переходом в снег, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В предстоящие сутки в тыл северо-западному циклону, который активно смещается в восточном направлении, будет распространяться холодный антициклон из районов Новой земли. С которым в северных, центральных и восточных регионах республики ожидается переход дождя в снег, гололед, туман и понижение температуры воздуха до минусовых значений", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
По его данным, ожидается усиление ветра, на юго-западе, юге страны с пыльной бурей. В северных регионах страны ночные показания термометров опустятся до 1-6 градусов мороза, днем ожидается незначительный прогрев воздуха до 1-6 градусов тепла, в южных и западных регионах республики днем столбики термометров поднимутся до 15-23 тепла. 
 

В Астане и Алматы пройдет международный фестиваль "Россия - Казахстан: культурное наследие"

26.09.2022, 11:39 31401
В Астане и Алматы пройдет международный фестиваль "Россия - Казахстан: культурное наследие"
АЛМАТЫ. 26 СЕНТЯБРЯ - С 28 сентября по 8 октября в Казахстане пройдет фестиваль "Россия - Казахстан: культурное наследие", приуроченный к 30-летию установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Фестиваль призван рассказать о диалоге культур России и Казахстана, длящемся не одно столетие, и познакомить широкую аудиторию с деятелями культуры, оставившим свой след в нашей общей истории. Насыщенная концертная и лекционная программа фестиваля состоит из культурно-просветительских мероприятий, ориентированных на широкую публику, все мероприятия бесплатны", - сообщили организаторы.

 
Фестиваль откроется в Нур-Султане концертом московского коллектива классической музыки "Новое трио". В Государственном театре оперы и балета "Астана-опера" 28 сентября прозвучат камерные произведения С. Рахманинова, Н. Метнера, И. Стравинского и других композиторов, составивших славу русской музыки за рубежом.
 
С 29 сентября фестиваль переместится в Алматы. В Национальной библиотеке Республики Казахстан пройдет церемония открытия обновленного Книжного уголка России и передача в дар библиотеке книжного собрания по истории русского зарубежья. После официальной части гостей будет ждать уникальный концерт "Русские корни американского джаза", рассказывающий о малоизвестных страницах джазовой музыки. Поведает эти почти детективные истории и исполнит произведения популярная казахстанская певица Ирэна Аравина в сопровождении квартета JAZZ HOUSE.
 
Фестиваль проходит при поддержке посольства России и представительства Россотрудничества в Республике Казахстан.
 

В Актау приостановили незаконное строительство многоэтажки

26.09.2022, 10:50 33951
В Актау приостановили незаконное строительство многоэтажки
АКТАУ. 26 СЕНТЯБРЯ - Несогласные с возведением высотки жители 14-го микрорайона сообщили о приостановлении строительства многоэтажного дома, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам жителей дома № 5 в 14-м микрорайоне, в департаменте по управлению земельными ресурсами Мангистауской области им официально сообщили, что направили исковое заявление о признании недействительным договора, заключенного между ТОО "Юпитер Строй" и городским отделом земельных отношений, архитектуры и градостроительства. Данный материал находится на рассмотрении в судебных органах.
 
Уже три дня, как говорят жители дома № 5, строительство жилого комплекса приостановлено, сообщает региональное издание Lada.kz.
 
По данным издания, в начале августа прошлого года жители 14-го микрорайона выразили свое несогласие с запланированным строительством перед домами № 4 и № 5 высотного жилого дома. Несмотря на их несогласие, начался монтаж башенного крана.
 
Люди снова выступили против строительства. Они опасались, что возведенный 11-этажный дом в итоге может рухнуть.
 
Жители продолжили бороться против возведения по соседству с ними многоэтажки.
 
Чиновники предоставили генеральный план 14-го микрорайона, согласно которому строительство жилого комплекса на данном участке не было предусмотрено.
 
Жители позднее заявили, что о строительстве многоэтажки чиновники знали заранее. Люди в итоге посчитали, что чиновники "водят их за нос".
 
Позже сотрудники департамента по управлению земельными ресурсами региона провели внеплановую проверку в отношении аппарата акима Актау, где были выявлены нарушения в сфере земельного законодательства РК. Несмотря на это, строительство продолжалось.

НПК: чиновники способствуют легализации незаконного строительства.
 

НПК: чиновники способствуют легализации незаконного строительства

26.09.2022, 10:21 35541
НПК: чиновники способствуют легализации незаконного строительства
АЛМАТЫ. 26 СЕНТЯБРЯ - Представители группы "STOP застройке", сотрудники госорганов, а также депутаты маслихата от Народной партии Казахстана обсудили проблему бесконтрольного строительства жилых комплексов в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Участники дискуссии раскрыли ряд схем, по которым работают недобросовестные застройщики. 
 

Так, под МЖК идут земельные участки, якобы изначально предназначенные под строительство малоэтажных торговых домов и медицинских центров. Жилье бизнес-класса запросто превращается в эконом. О необходимости парковок и дворовой территории никто не вспоминает. Норму закона, оговаривающую обязательность общественных слушаний, застройщик просто игнорирует", - рассказали в пресс-службе НПК.

 
В итоге люди, недешево покупающие комфортные квартиры с видом на парк, в один прекрасный день обнаруживают, что им предстоит жить в каменном колодце.
 

Сейчас застройщик самовольно изменил схему строительства. Теперь у нас под окнами возводится 12-этажный жилой комплекс. Получается, что мы стали заложниками амбиций строительной компании, их аппетита", - рассказали пострадавшие. 

 
В партии отметили, что если жителям с большим трудом и удается отстоять свою правоту через суд, то судебные решения, как правило, не исполняются года три. Пока не истекут сроки исполнительного листа. 
 

Контролирующие органы в этом деле занимают пассивную позицию и сначала не пресекают нарушения на стадии строительства, а потом, когда ЖК уже построен, тоже бездействуют, чтобы "не повышать рост социальной напряженности". То есть чиновники фактически способствуют тому, что незаконное строительство получает статус законного. Застройщики смеются над государством и над обществом", - констатировали участники дискуссии. 

 
Депутаты маслихата от НПК намерены в ближайшее время направить запросы в местные исполнительные органы и прокуратуру Алматы и потребовать принять меры по каждому из строящихся объектов. 
 

У нас произошел какой-то неадекватный перекос в строительстве жилья и строительстве социальной инфраструктуры в пользу первого. Нужно объективно признать существование этой проблемы и всем вместе постараться найти ее решение", - констатировал депутат от НПК Талгат Мухамедгалиев.

 
Коррупция в жилищном строительстве Казахстана стала практически системной - эксперты.
 

Арестован хозяин пиццерии в Шымкенте, где от удара током погибла 15-летняя девочка

26.09.2022, 09:52 32086
ШЫМКЕНТ. 26 СЕНТЯБРЯ - Полиция взяла под стражу хозяина пиццерии, где погибла 15-летняя девочка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В полиции напомнили, что в начале июля в Каратауский РУП обратились родители 15-летней девочки, которая погибла в результате удара током на рабочем месте, где она подрабатывала разнорабочим.
 

Данный факт полицейские зарегистрировали по статье 156 УК РК "Нарушение правил охраны труда". Назначили экспертизы. В рамках уголовного дела, учитывая, что подозреваемым является иностранный гражданин, а именно пакистанец, расследование заняло определенное время. Сегодня с участием специалиста-переводчика с фарси следователи провели все необходимые процессуальные действия. Подозреваемого - гражданина Пакистана водворили в ИВС", - сообщает Polisia.kz

 
Отмечается, что после получения результатов электротехнической экспертизы дело направят в суд.

 

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