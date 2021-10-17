Воспитатель детского сада заперла ребенка в подвале

АЛМАТЫ. 16 ОКТЯБРЯ - Одну из улиц микрорайона Теректы залило нечистотами из-за прорыва канализационной трубы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По словам жителей микрорайона, проблема повторяется ежегодно, но решать её никто не торопится, сообщает "Первый канал Евразия"
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Ни пройти, ни проехать. Людей обрызгивает. Люди не хотят заходить в магазин, потому что эта тропа полностью залита жижей. Рядом столовая. Как человек будет кушать, а рядом вот этим срачем будет вонять", - высказалась местная жительница Роза Адыкалыкова.
Алматинка Гульнара Бекжанова: на место приезжают коммунальные машины, откачивают нечистоты, однако после этого уровень жидкости постепенно поднимается до прежнего уровня.
В районном акимате ответственность с себя сняли, говорится в репортаже. Раньше район Теректы и его коммуникации относились к Карасайскому району области. Частью Алматы он стал в 2014 году, и на баланс города передали не все.
Разработана проектно-сметная документация для проведения строительства водопровода и канализации в микрорайоне общей протяженностью 77 километров. Проект разработан, госэкспертиза прошла. В настоящее время ведутся конкурсные процедуры для определения подрядной организации", - рассказал главный специалист отдела коммунального хозяйства акимата Алатауского района Зиярат Камбатыр.
Передача коммуникаций городу назначена на начало следующего года. После этого подрядчики намерены приступить к модернизации. Отмечается, что на это уйдет еще 24 месяца.
Чиновники просят людей набраться терпения еще до 2024 года.
ПАВЛОДАР. 16 ОКТЯБРЯ - В селе Павлодарское введен карантин из-за птичьего гриппа. В очаге заражения утилизировано 20 домашних птиц, передает KAZAKHSTAN TODAY.
О падеже трех птиц 9 октября 2021 года заведующему ветеринарного пункта села Павлодарское сообщила местная жительница.
11 октября 2021 года отобран и направлен для исследования в Национальный референтный центр по ветеринарии патологический материал и две пробы сыворотки крови. Отобранные пробы показали положительный результат по высокопатогенному гриппу птиц", - рассказали в управлении ветеринарии области.
По представлению главного ветеринарно-санитарного инспектора города Павлодара акимом села Павлодарское наложен карантин по высокопатогенному гриппу птиц на личное подворье сельчанки, пишет Pavlodarnews.kz
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С 3 по 14 октября 2021 года у нее пали 31 курица, 11 гусей и 22 индюка.
Республиканский противоэпизоотический отряд в очаге провел утилизацию еще 20 домашних птиц - 15 кур и 5 гусей.
По данным издания, село Павлодарское является буферной зоной, радиус 50 километров считается зоной наблюдения. После установления специальной комиссией цены за одну голову владельцам будет возмещена стоимость изъятой птицы.
Ранее сообщалось, что птичий грипп выявлен
3 октября на частном подворье жительницы села Березовка Павлодарской области.
ПЕТРОПАВЛОВСК. 16 ОКТЯБРЯ - Межведомственной комиссия Республики Казахстан по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции и разрешила посадку и высадку пассажиров на железнодорожных станциях Северо-Казахстанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
С 15 октября открыта продажа железнодорожных билетов и разрешена посадка и высадка пассажиров по станциям, находящимся на территории Северо-Казахстанской области, на следующие пассажирские поезда:
1) 47/48 Атырау - Нур-Султан / Нурлы жол по станции Жана-Есиль;
2) 57/58 Уральск - Нур-Султан / Нурлы жол по станции Жана-Есиль;
3) 327/328 Костанай - Караганды по станциям Жана-Есиль, Первая Целинная, Шукуркуль, Янко, Саумалколь, Уголки.
В период распространения коронавирусной инфекции просим пассажиров оформлять онлайн железнодорожные билеты на сайте Bilet.railways.kz, или, используя мобильное приложение "Билеты КТЖ". Также необходимо соблюдать масочный режим на территории вокзалов и внутри поездов", -добавили в пресс-службе АО "НК "Казакстан темір жолы".