Воспитателей алматинского детсада уволили после избиения воспитанниками четырехлетнего мальчика

Фото: кадр из видео telegram/ВЫХОД К ПРАВДЕ
Как сообщает Ulys Media, четырехлетнего мальчика избили дети из его же группы.
Инцидент произошел в детском саду №58 Ауэзовского района. Была проведена служебная проверка.
Воспитатель группы и заведующая детсадом освобождены от занимаемых должностей. За ослабление контроля в отношении руководителя отдела дошкольного воспитания и обучения и руководителя отдела образования Ауэзовского района применены дисциплинарные взыскания", - сообщает агентство.
Воспитаннику детсада по согласованию с родителями оказывается психологическая поддержка, состояние ребенка удовлетворительное.
Между тем сегодня департамент по обеспечению качества в сфере образования Алматы сообщил, что в городе все детсады будут проверены на предмет соответствия стандартам образования. Причиной проверки стали участившиеся инциденты с избиениями детей. Так, 27 декабря видео зверского обращения с воспитанниками детсада в Алматы попало в соцсети.
Позже стало известно, что избивавшая детей воспитательница покончила с собой.