Воспитателей алматинского детсада уволили после избиения воспитанниками четырехлетнего мальчика

Фото: KAZAKHSTAN TODAY

НУР-СУЛТАН. 30 ДЕКАБРЯ - С прохождением атмосферных фронтов на западе, востоке и в центре Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдет снег, ожидается усиление ветра с низовой метелью, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным РГП "Казгидроиет", на остальной территории Казахстана ожидается погода без осадков, местами по республике туман.

Как уточняют синоптики, на севере и в центре Атырауской области ожидаются низовая метель, туман, гололед.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель, на западе и в центре усиление ветра 15-20 метров в секунду.

На севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается туман; на северо-востоке и в горных районах ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, днем порывы 23-28 метров в секунду.

На западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман, днем в горных районах усиление ветра 15-20 метров в секунду.

На севере, юге Алматинской области ожидаются туман, в районе Алакольских озер усиление ветра 18-23 метров в секунду.

На северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман, на юго-западе усиление ветра 15-20 метров в секунду.

На севере Актюбинской области ожидается туман, днем в центре области усиление ветра 18 метров в секунду.





В центре Кызылординской области ожидается туман, днем усиление ветра 15-20 метров в секунду.

На юге Карагандинской области ожидается туман, на юго-западе усиление ветра 15-20 метров в секунду.

На юге Акмолинской, Северо-Казахстанской, на западе Мангистауской и на севере Костанайской областей ожидается туман.