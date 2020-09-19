Нур-Султан. 18 сентября. Kazakhstan Today - АО "Пассажирские перевозки" (ПП)сообщило о возобновлении курсирования пассажирских поездов в Атыраускую и Мангистаускую области, передает Kazakhstan Today.

На основании писем акиматов Атырауской и Мангистауской областей и по согласованию с Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК с 25 сентября 2020 года возобновляется курсирование пассажирских поездов в Атыраускую и Мангистаускую области, сообщили в пресс-службе АО ПП.

Поезд №37/38 сообщением Мангистау - Нур-Султан / Нурлы жол начнет движение из Мангистау с 26 сентября, со станции Нур-Султан / Нурлы жол - с 28 сентября 2020 года.

Поезд №41/42 Атырау - Алматы-1 отправится из Атырау 26 сентября, со станции Алматы-1 - с 28 сентября.

Поезд №47/48 сообщением Атырау - Нур-Султан / Нурлы жол начнет курсировать из Атырау с 25 сентября, с 27 сентября - со станции Нур-Султан-Нурлы жол.

Поезд №77/78 сообщением Алматы-2 - Мангистау начнет курсировать с 25 сентября со станции Алматы-2 и со станции Мангистау.

Поезд №309/310 сообщением Мангистау - Актобе начнет движение со станции Мангистау с 25 сентября, со станции Актобе - с 26 сентября.

Поезд №313/314 сообщением Атырау - Мангистау будет курсировать из Атырау с 25 сентября, со станции Мангистау - с 26 сентября.

Поезд №691/692 Актобе - Атырау начнет курсирование отправлением из Актобе с 25 сентября, из Атырау - с 26 сентября.

Всю справочную информацию по графику движения пассажирских поездов можно получить по номеру 105.

Пассажирам рекомендуют оформлять проездные документы онлайн, в том числе через официальный сайт BILET.RAILWAYS.KZ .

Также пассажиров просят строго соблюдать санитарно-карантинные требования, социальную дистанцию (не менее 1 метра), масочный режим на территории вокзала и внутри поезда.

При отсутствии билетов на необходимую дату отправления можно воспользоваться бесплатной услугой "Лист ожидания", - напомнили в пресс-службе АО "Пассажирские перевозки".

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