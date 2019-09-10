Петропавловск. 9 сентября. Kazakhstan Today - Впервые в Казахстане журналист добилась возмещения морального вреда за незаконный приговор, передает Kazakhstan Today.

Судья Петропавловского городского суда №2 Динара Испаева удовлетворила иск шеф-редактора газеты "Квартал" Елены Кузнецовой о возмещении морального вреда за незаконное привлечение к уголовной ответственности в размере 700 тыс. тенге, сообщает Фонд "Адил соз".

Отмечается, что поводом для уголовного преследования стали две статьи журналиста, опубликованные в ноябре прошлого года и рассказывающие об имущественном конфликте двух хозяйствующих субъектов. Герои публикаций потребовали привлечь Кузнецову к уголовной ответственности по части 3 статьи 130 УК РК (Клевета, распространенная в СМИ и соединенная с обвинением лица в совершении коррупционного, тяжкого или особо тяжкого преступления, а равно повлекшие тяжкие последствия).

15 марта текущего года судья Сауле Литфуллина признала доводы обвинителей обоснованными и приговорила шеф-редактора к одному году ограничения свободы с установлением пробационного контроля. А 18 июня апелляционная коллегия по уголовным делам Северо-Казахстанского областного суда отменила приговор, не найдя состава преступления.

После этого Кузнецова обратилась с иском о возмещении морального вреда.

Журналистов обвиняют в клевете все кому не лень. Случается, что обвинительные приговоры потом отменяют. А вот что журналист потребовала - и добилась! - компенсации морального вреда за потраченные нервы, деньги, профессиональные трудности, вызванные незаконным приговором, - такое в Казахстане впервые", - подчеркнули в "Адил соз".

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