Абаев прокомментировал ужесточение наказания за клевету

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Нур-Султан. 23 августа. Kazakhstan Today - Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев рассказал о законодательном регулировании и борьбе с распространением ложной информации в СМИ, передает Kazakhstan Today.

Напомним, 21 августа Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев на расширенном заседании политсовета партии Nur Otan поручил партийцам инициировать законодательное ужесточение наказания за клевету

Беспокойство Елбасы прежде всего вызывает появление большого числа анонимных источников, фейковых аккаунтов и страниц, которые распространяют ложную информацию, способную нанести вред репутации, чести, достоинству граждан. В своей речи Елбасы говорил именно о случаях с использованием средств массовой информации и сетей телекоммуникаций", - пояснил Абаев на пресс-конференции в правительстве РК.

По словам министра, меры по борьбе с фейк-новостями сегодня принимаются как правительствами разных государств, так и администрацией социальных сетей.

По информации МИОР РК, казахстанское законодательство регулирует данную проблему. В Уголовном кодексе предусмотрены две статьи - 130-я статья о клевете (случаи, когда порочат честь и достоинство человека) и 274-я статья (создает опасность нарушения общественного порядка) о распространении заведомо ложной информации.

В частности, 130-я статья Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде штрафа до 2 тыс. МРП и лишения свободы до 2 лет. В случае клеветы с обвинением лица в совершении тяжких и особо тяжких преступлений речь идет о 3 тыс. МРП или 3 годах лишения свободы. По 274-й статье о распространении заведомо ложной информации имеется градация наказаний, максимальное по силе тяжести - 7 лет лишения свободы за совершение данного преступления преступной группой в военное время или в условиях ЧП.

Наши специалисты уже рассматривают данный вопрос (ужесточения наказания за клевету). В обязательном порядке будет проводиться работа с Генеральной прокуратурой, Верховным судом, правозащитными организациями, фракцией партии "Nur Otan". Будет изучен и международный опыт", - сказал глава МИОР.

Он отметил, что сегодняшняя редакция обеих статей (за распространение ложной информации) вписывается в мировую практику. В этой связи особое внимание будет уделено совершенствованию правоприменительной практики. Все предложения будут обсуждаться на рабочих группах и межведомственных комиссиях с участием СМИ, экспертов и правозащитников, сообщил портал primeminister.kz

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