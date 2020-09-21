Врач с 24-летним опытом Тлеуберди Куандыков получил звание "Почетный гражданин города Алматы".

Алматы. 20 сентября. Kazakhstan Today - В Алматы в преддверии Дня города десяти горожанам, внесшим весомый вклад в развитие мегаполиса, были присвоены звания "Почетный гражданин города Алматы". Среди обладателей почетной награды - представители разных профессий, в том числе работники системы здравоохранения, передает Kazakhstan Today.

За заслуги перед городом заведующий отделом анестезиологии и реаниматологии ННЦХ имени Сызганова, главный внештатный анестезиолог-реаниматолог УОЗ Алматы, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Тлеуберди Куандыков получил звание "Почетный гражданин города Алматы".

Тлеуберди Куандыков на протяжении 24 лет работает в медицинской сфере. Им написано более 75 научных работ. Получив знания в одном из лучших вузов мира, Университете Джонса Хопкинса (США), он был одним из самых первых в республике, кто использовал новые технологии мирового уровня при проведении анестезии при операциях трансплантации органов и получил патент на изобретение по способу внутривенной анестезии при операциях на печени.

Куандыков оказывает помощь и консультирует тяжелых больных как в клиниках города, так и в других регионах республики. В период пандемии COVID-19 работает руководителем созданного Центра анестезиологии и реаниматологии. Благодаря круглосуточной работе данного Центра смертность тяжелых больных от коронавирусной инфекции в городе за короткое время снизилась в несколько раз.

Тлеуберди Куандыков активно занимается общественной деятельностью. Он является членом Европейского общества анестезиологов, правления РОО "Федерация анестезиологов и реаниматологов" и Ученого совета ННЦХ. Он также является независимым экспертом Министерства здравоохранения РК.

Обладатель многочисленных наград, в числе которых орден "Курмет", знаков отличия, включая "Человек года в Казахстане", премии "Алтын адам", победитель в национальном конкурсе "100 новых лиц Казахстана".

Коллеги и лица, знающие Тлеуберди Куандыкова, высоко оценивают его вклад в развитие как городской системы здравоохранения, так и в целом медицины страны и мира.

Сильнейший из анестезиологов и реаниматологов города. Я три года руководила управлением здравоохранения Алматы, и мы с ним работали в комиссии по всем сложным случаям, в частности, по материнской смертности. Я проработала 40 лет в системе здравоохранения, сильнее профессионала я не видела. Я очень обрадовалась, когда увидела такого профессионала в списке почетных граждан. Он достоин", - отметила член Общественного совета Жаннат Касымжанова.

Она также подчеркнула, что Куандыков принимал непосредственное участие в работе первой группы по пересадке органов.

В период пандемии коронавируса врач также работает на передовой.

Активно участвовал в лечении больных. Тлеуберди консультировал всех тяжелых больных, которые находились в реанимации во время вспышки COVID-19. Человек никогда, ни по какой причине, ни под каким поводом не отказывал в консультации тяжелобольных. Он один из лучших профессионалов - анестезиологов и реаниматологов - республики. Очень радостно, что акимат нашел достойного человека. Как почетный гражданин Алматы, он спас тысячи людей. Он внесет большой вклад и в дальнейшее развитие Алматы", - рассказала Касымжанова.

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