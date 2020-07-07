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Врачи Алматинской области пожелали Первому Президенту здоровья и долгих лет жизни

06.07.2020, 15:52 8155
Врачи Алматинской области пожелали Первому Президенту здоровья и долгих лет жизни
Алматы. 6 июля. Kazakhstan Today - Медицинские работники Алматинской области поздравляют всех казахстанцев с Днем столицы и Елбасы с юбилеем. Они выражают свои искренние пожелания Нурсултану Назарбаеву и желают всем соотечественникам крепкого здоровья, передает Kazakhstan Today. 
 
Так, врач-невропатолог Капшагайской городской больницы Гульнар Бопешбаева одной из первых поздравила всех казахстанцев с знаменательной датой, отметив высокие достижения Елбасы. 
 

В преддверии Дня столицы и юбилея Елбасы поздравляю всех казахстанцев с этими важными датами. Казахстан, во главе которого Первый Президент стоял на протяжении 30 лет, добился многого. Наша республика стала яркой, современной страной с высокими достижениями, в том числе и в сфере здравоохранения. Я горжусь, что являюсь частью ее. Капшагайская городская больница, в которой я работаю, уверенно шагает в ногу со временем. На сегодняшний день она по праву занимает лидирующие позиции во всей Алматинской области. И в этом огромная заслуга нашего профессионального и трудолюбивого коллектива и, безусловно, нашего директора Ракишевой Айман Галимжановны. В целом 6 июля ознаменовано для нас еще одной важной датой - Днем столицы! Эти два праздника переплелись воедино. Я поздравляю Елбасы с юбилеем и желаю ему крепкого здоровья, долголетия, неиссякаемой энергии. Также от имени коллектива Капшагайской городской больницы поздравляю всех казахстанцев с двойным праздником! Всем желаю крепкого здоровья, долголетия и достатка!" - подчеркнула Гульнар Бопешбаева.

 
Поздравили Елбасы с 80-летием, а казахстанцев с праздником и врачи Алакольской районной больницы. 
 

Поздравляю всех с Днем столицы! По инициативе Первого Президента Нурсултана Назарбаева молодой город, построенный на реке Ишим, сегодня стал центром для решения культурных, политических, экономических проблем всего мира. Радует, что наша столица с каждым днем растет на глазах у всего мира. Также хочу поздравить с юбилеем нашего Елбасы, который заложил основу независимого государства и внес неоценимый вклад в его процветание! Искренне поздравляю всех жителей столицы и всех казахстанцев с праздником, желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов и счастья!", - сказала заместитель директора Алакольской районной больницы Бакытгуль Бижанова.

 

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