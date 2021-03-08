Вся жизнь - цветные краски: как Мадина Жунусова стала одним из топ-визажистов Кокшетау

Кокшетау. 7 марта. Kazakhstan Today - В преддверии Международного праздника 8 Марта в Кокшетау рассказали об одном из топовых визажистов города - Мадине Жунусовой, передает Kazakhstan Today.

Основа работы визажиста - это создание неповторимого и индивидуального стиля. Талантливый мастер способен оценить особенности клиентов и на их основе создать запоминающийся образ, скрыв при этом недостатки внешности и подчеркнув достоинства. В современности искусство визажа достигло таких высот, что позволяет буквально в несколько штрихов до неузнаваемости изменить облик человека.

Сегодня во всем мире существует множество различных студий и салонов красоты, проводятся мастер-классы, а квалифицированных визажистов с каждым годом все больше.

Мадина родилась в городе Кокшетау, окончила школу-гимназию №5, затем поступила в Кокшетауский медицинский колледж по специальности "сестринское дело". Высшее образование получила в КГУ имени Уалиханова, специальность - психология. Кроме того, закончила музыкальную школу имени Биржан-сала по классу фортепиано и скрипки.

Первоначальное обучение в сфере визажа получила в Алматы, первым учителем была тренер сборной Казахстана по визажу Адель Ардаширова. Там во время каникул Мадина стажировалась и уже тогда красила звезд отечественной эстрады. Затем вернулась домой и продолжила свою деятельность в семейном салоне.

Отработав 5-6 лет в индустрии, я повторно поехала к своему учителю, получила сертификат тренера и квалификацию на право обучения мастеров. При этом выдаем сертификаты международного образца. В городе пока мы единственные, кто выдает такие сертификаты", - делится Мадина.

За 9 лет своей работы в сфере визажа Мадина подготовила около 7000 невест Кокшетау и других городов, обучила свыше 150 учениц, но признается, что основная цель обучения - не количество, а качество, чтобы мастера были квалифицированными и дальше работали в индустрии.

Мадина очень разносторонняя личность, как и ее мама, пытается везде успевать. Кроме визажа, она также обучалась на наращивание ресниц и имеет опыт в этой сфере. Вместе с супругом воспитывает сына Агзама. О своей маме говорит с особым трепетом и теплотой:

Моя мама очень молодая, у нее высшее педагогическое образование. В молодости она работала по профессии некоторое время, но после уже открыла свои магазины, а затем салон красоты. Также у нее есть свой кулинарный цех. В то время, когда только развивалась эта индустрия, она отправляла своих мастеров на различные курсы обучения, всегда нас учила, заряжала, мотивировала. Я очень благодарна, мама для меня пример настоящей женщины, благодаря ей наш салон по сей день процветает и о нас знают многие, наш дружный коллектив очень любит и уважает ее. Сегодня я хочу еще больше двигаться вперед и учиться, не останавливаться на достигнутом", - добавила Мадина.

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