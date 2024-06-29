Второе заседание рабочей группы по часовому поясу отложили по просьбе автора петиции

Фото: pexels.com

Рассказать друзьям

Актау. 29 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Семь случаев заболевания эхинококкозом зарегистрировали в Мангистауской области с начала года, двое из заболевших - дети, сообщает региональное издание - Семь случаев заболевания эхинококкозом зарегистрировали в Мангистауской области с начала года, двое из заболевших - дети, сообщает региональное издание Lada.kz





В 2023 году заболели 16 человек. В этом году - семь, есть снижение на девять фактов. Двое детей до 14 лет заболели в Жанаозене и Тупкарагане. Наибольшее количество больных выявлено в Мунайлы (четыре), по одному случаю зарегистрировано в Бейнеу, Жанаозене и Тупкарагане. Среди детей до 14 лет зарегистрировано два случая эхинококкоза", - рассказала главный государственный санитарный врач региона Гульнар Куркинбаева.





По словам врача, диагностика заболевания проводится посредством исследования сыворотки крови и ультразвукового исследования брюшной полости, флюорографии легких, рентгена с использованием инструментальных методов. Лечение эхинококкоза проводится только путем хирургического вмешательства.





Для справки





Эхинококкоз - это паразитарная инвазия личиночной стадией ленточного гельминта эхинококка, протекающая с поражением внутренних органов (печени, легких, сердца, головного мозга и др.) и образованием в них эхинококковых кист. Он часто передается от сельскохозяйственных животных, а также собак и кошек. Кисты прорастают в тонком кишечнике животных, собак, и через их дефекацию загрязняют воду, траву, землю.





Заражение человека может произойти при контакте с зараженными кошками и собаками, при употреблении немытых ягод, трав и овощей с огородов, посещаемых зараженными животными.





Первыми симптомами заболевания являются слабость, повышенная утомляемость, снижение работоспособности, головная боль, появление на коже мелких высыпаний в виде красных пятен и повышение температуры тела.