НУР-СУЛТАН. 2 МАРТА - Второй борт с эвакуированными казахстанцами прилетел из Катовице в Нур-Султан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Вчера вечером в аэропорту столицы приземлился второй борт с гражданами Казахстана, эвакуированными из Украины. Самолет авиакомпании Air Astana вылетел по маршруту Катовице - Атырау в 15.30 и добрался до конечного пункта назначения, сообщает "Хабар 24".
На втором борту прилетели 120 взрослых и 4 ребенка. Ранее в Алматы прилетели 175 человек.
Напомним, отечественный перевозчик совершит три рейса. Вчера пересекли украинско-польскую границу еще около 300 казахстанцев.
Блиц:
У нас все хорошо. Мы доехали, это самое главное. Все остальное уже второстепенно, не до воспоминаний. Нам хочется просто добраться домой и отдыхать".
Дорога пять часов. В Кривом Роге. Потом, когда эвакуация началась во Львов, в посольство Казахстана приехал. Там нас организованно встретили, разместили и организовали эвакуацию через Катовице, Польшу. Я новости последнее время не смотрел, но когда уезжал, бои везде шли".