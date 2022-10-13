Ввести в Казахстане пособие для всех детей до 18 лет предлагают депутаты

Астана. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Айжан Скакова предложила ввести в Казахстане пособие для всех детей до 18 лет, сообщает Atameken Business.
По словам депутата, проблемы в сфере детства и неразрывно связанного с ним материнства лежат вне фокуса центральных уполномоченных госорганов.
Важно, что дан старт принципиально новой программе "Национальный фонд - детям". Предлагается отчислять 50% от ежегодного инвестиционного дохода Нацфонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет, без права досрочного снятия. Но, к сожалению, у правительства пока нет стратегического видения и новых подходов для реализации такого рода проектов по коренному улучшению социального положения детей", - подчеркнула Скакова.
Напомним, в своем послании народу Казахстана президент озвучил новую инициативу - отчислять 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет, без права досрочного снятия.
По достижении совершеннолетия накопленные суммы будут направлены на приобретение жилья и получение образования. Эти средства дадут подрастающему поколению настоящую путевку во взрослую жизнь", - заявил президент.
Позже пресс-секретарь Токаева рассказал, сколько денег могут получить казахстанские дети из Нацфонда к 18-летию.