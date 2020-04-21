Выброшенные в непредусмотренные места, средства индивидуальной защиты несут двойную угрозу

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Нур-Султан. 20 апреля. Kazakhstan Today - Утилизация индивидуальных средств защиты становится экологической проблемой, передает Kazakhstan Today.

Использование одноразовых масок и перчаток во время пандемии СOVID-19 стало неотъемлемой частью жизни миллионов людей. Защитные маски, костюмы и перчатки стали ежедневной реальностью во всем мире. Но их утилизация не была предусмотрена в повседневном обиходе.

Выброшенные просто так, в непредусмотренные места, маски и перчатки несут двойную угрозу, считают специалисты. Это опасно для работников коммунальных служб, которые занимаются вывозом и утилизацией бытового мусора, вирус может сохраняться на поверхности использованных масок, перчаток и других средств защиты", - рассказали в оперативном штабе госкомиссии.

Кроме того, ИСЗ изготавливаются, как правило, не из биоразлагаемого материала. Выброшенные просто так на улице, особенно это касается резиновых перчаток, они загрязняют экологию.

В городах Казахстана организованы пункты по сбору использованных средств защиты. Просьба к казахстанцам: "не выбрасывайте использованные маски, перчатки на общественной территории, донесите их до урны. Давайте уважать свою безопасность, беречь свое здоровье и здоровье близких и окружающих".

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