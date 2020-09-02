Выбросившая младенца в мусорку карагандинка заплатит штраф

Караганда. 1 сентября. Kazakhstan Today - В Караганде суд вынес приговор женщине, выбросившей в апреле этого года своего новорожденного в мусорный контейнер, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает instagram-паблик patriotkaragandy , у нее уже было двое детей и третий ей был не нужен. Она родила девочку дома и вынесла в пакете среди ночи в мусорный контейнер.

Девочку нашел бездомный и позвал на помощь прохожих. Врачи увезли ребенка в больницу. Полицейские нашли мать. В отношении нее было возбуждено дело по статье 119 УК "Оставление в опасности".

Женщина в суде плакала и просила прощения у всех, в частности и у дочери, которая теперь находится в детском доме.

Суд Октябрьского района приговорил ее к штрафу в 20 МРП - это 55 560 тенге.

Напомним , в апреле 2020 года новорожденную девочку нашли в мусорном баке в Караганде. Контейнер, в котором нашли ребенка, находится возле одного из домов Октябрьского района. Со слов очевидца, ребенок был завернут в пеленку и куртку.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства