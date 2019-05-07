Выезжающие для совершения хаджа казахстанцы должны получить прививку от менингококковой инфекции - Минздрав

Нур-Султан. 6 мая. Kazakhstan Today - Министерство здравоохранения напомнило гражданам РК о необходимости вакцинации против менингококковой инфекции для тех, кто выезжает для совершения хаджа, передает Kazakhstan Today.

Ежегодно в хадже принимают участие около 2 млн человек более чем из 160 стран мира, из них 3-4 тысячи человек - из Республики Казахстан. В текущем году выезд запланирован на начало августа. Хадж продлится до 20 августа. Всего запланирован выезд 3200 паломников", - сообщили в пресс-службе комитета по охране общественного здоровья Министерства здравоохранения РК.

В ведомстве подчеркнули, что Саудовская Аравия является страной, неблагополучной по коронавирусной инфекции, менингококковой инфекции.

В прошлом году в Казахстане отмечался рост заболеваемости менингококковой инфекцией, который совпал с месяцем Рамадан. Тогда было зарегистрировано 96 подтверждённых случаев менингококковой инфекции, из них с летальным исходом - 15 случаев. Одной из причин вспышки менингококковой инфекции в прошлом году явилось позднее обращение населения за медицинской помощью, самолечение", - отметили в пресс-службе комитета.

По данным Всемирной организации здравоохранения, с 2012 года по настоящее время в мире зарегистрировано 2103 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом ближневосточного респираторного синдрома, из которых 730 закончились летальным исходом, из них более 80% - в Саудовской Аравии.

В связи со вспышкой менингококковой инфекции во время хаджа в 2000-х годах одним из важных требований Министерства здравоохранения Королевства Саудовской Аравии к вопросу подготовки паломников к хаджу является проведение медицинского осмотра с выдачей заключения врача и обязательная вакцинация против менингококковой инфекции. Вакцинация против менингококковой инфекции будет проводится в 8 регионах страны (Атырауская, Жамбылская, Карагандинская, Кызылординская, Мангистауская области, Алматы, Нур-Султан и Шымкент). Вакцина для вакцинации паломников в настоящее время доставляется в регионы и будет доступна для вакцинации с 15 мая (1985 доз вакцины). В первой половине июня дополнительно будет доставлено еще 6000 доз вакцины против менингококковой инфекции", - проинформировали в ведомстве.





Как сообщал ранее Комитет гражданской авиации , в текущем году сезон хаджа приходится на август (ориентировочно с 9 по 14 августа). Согласно требованиям саудовской стороны, рейсы в Джидду и Медину с паломниками должны быть выполнены в период с 4 июля по 5 августа, а вылет из Саудовской Аравии планируется на период с 17 августа по 14 сентября 2019 года.

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