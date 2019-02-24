Регулярное авиасообщение между Казахстаном и Саудовской Аравией запустят весной

Астана. 29 января. Kazakhstan Today - Регулярное авиасообщение между Казахстаном и Саудовской Аравией запустят в текущем году весной, передает Kazakhstan Today.

В настоящее время авиакомпанией SCAT ведется работа по установлению прямого регулярного авиасообщения между Казахстаном и Саудовской Аравией с весны текущего года. Таким образом, у казахстанских паломников появится возможность посещать Саудовскую Аравию прямыми рейсами не только в период сезона хаджа, но и в течение года для совершения умры. Кроме этого, прямые регулярные рейсы между странами позволят укрепить торгово-экономические взаимоотношения, а также привлечь дополнительный пассажиропоток и туристов из аравийского полуострова в рамках развития въездного туризма в Казахстане", - сообщили в пресс-службе Комитета гражданской авиации.

Также в ведомстве проинформировали, что в рамках подготовительной работы по организации хаджа для казахстанских паломников делегация Казахстана встретилась в городе Джидда с авиационными властями Королевства Саудовской Аравии. Представители Духовного управления мусульман Казахстана, Комитета гражданской авиации МИИР РК, Комитета общественного согласия МОР РК, Консульства РК в КСА и АО "Авиакомпания "SCAT" обсудили организацию перевозки в Саудовскую Аравию казахстанских паломников.

В текущем году сезон хаджа приходится на август (ориентировочно с 9 по 14 августа). Согласно требованиям саудовской стороны, рейсы в Джидду и Медину с паломниками должны быть выполнены в период с 4 июля по 5 августа, и вылететь из Саудовской Аравии в период с 17 августа по 14 сентября 2019 года", - уточнили в КГА.

Также в ходе встречи авиационные власти Королевства сообщили о назначении двух авиакомпаний Flynas и Nesma для перевозки казахстанских паломников в период хаджа, отметили в ведомстве.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства