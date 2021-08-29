Выигравшие кубок Азии волейболистки "Жетысу-2" посвятили его 30-летию Независимости

ТАЛДЫКОРГАН. 29 АВГУСТА - Аким Алматинской области Амандык Баталов принял у себя новый состав женского волейбольного клуба "Жетысу", а также поздравил игроков команды "Жетысу-2" с победой прошедшего в Фергане турнира на Кубок Центральной Азии, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Глава региона отметил, что игры и победы "Жетысу" и "Жетысу -2" придают импульс дальнейшему развитию спорта в области.

Поздравляю вас с победой. К 30-летию Независимости нашей страны - это очень хороший подарок. Вы наши будущие чемпионки, продолжайте в том же духе. Хорошие результаты показывает и команда "Жетысу", которые больше ста матчей играли без поражения. Теперь у вас начинается новый этап, новый состав. Желаю вам сплоченности и единого командного духа. Вы мне все как родные. Ждем от вас побед", - сказал Амандык Баталов.

Игрок команды "Жетысу - 2" Таннуры Данабек, отметила, что для них это большое достижение.

Нашему счастью нет предела, мы выиграли Кубок Центральной Азии, посвящаем его 30-летию Независимости нашей страны. Победа была нелегкая, но мы смогли", - отметила волейболистка.

Напомним, на соревнованиях в Фергане сборная Казахстана, под флагом которой выступали игроки команды "Жетысу-2" из Талдыкоргана, одержала пять побед в пяти матчах. В финале казахстанские девушки со счетом 3:0 выиграли у хозяек соревнований - команды Узбекистана.

Новый состав клуба "Жетысу" представила главный тренер Елена Павлова.

Женский волейбольный клуб "Жетысу" - это не просто команда, а целая большая семья, прошедшая через тернистый путь, чтобы стать одним из лучших в стране. За 20 лет менялся состав, тренера, но осталось одно неизменным - стремление к Победе! В новом сезоне будем показывать хорошие результаты. Для этого ежедневно тренируемся, изучены все недочеты", - подчеркнула она.

Отметим, в составе команды большая часть - местные волейболистки. В том числе и представители талдыкорганской молодежи.

Волейбол - это олимпийский вид спорта, который очень развит в Алматинской области. В школах и ДЮСШ проходят занятия по волейболу. Строятся физкультурно-оздоровительные комплексы. Для спортсменок созданы все условия для успешных тренировок. Также талантливым спортсменкам из молодежной команды "Жетысу-2" выделены 7 грантов акима области для обучения в университете.

Также отмечается, что по инициативе Амандыка Баталова, был создан международный турнир по волейболу среди мужских команд ветеранов "Кубок Жетысу". В составе команд известные игроки - заслуженные мастера спорта, внесшие весомый вклад в дело популяризации волейбола.

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