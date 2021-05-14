Выплаты по беременности и родам будут назначаться казахстанкам без заявлений

НУР-СУЛТАН. 13 МАЯ - Казахстанские женщины смогут получать социальные выплаты по беременности и родам проактивно - то есть без подачи заявления, благодаря содействию работодателей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Министерство труда и социальной защиты населения РК на портале электронной биржи труда запустило новый функционал, который дает возможность в проактивном формате назначать социальные выплаты на случай потери дохода в связи с беременностью и родами.

С мая 2021 года на электронной бирже труда для работодателей Казахстана предоставлена возможность регистрации в Единой системе учета трудовых договоров социальных отпусков по беременности и родам. Благодаря этому назначение соответствующей социальной выплаты для вышедших в отпуск работников можно осуществить в проактивном формате, без участия заявителя. Это позволит услугополучателям не обращаться в центр обслуживания населения лично, чтобы подать заявление на получение данной выплаты.

Для проактивного назначения выплаты работнику, вышедшему в социальный отпуск по беременности и родам, работодателю необходимо зарегистрировать факт выхода работника в личном кабинете на портале электронной биржи труда. Данные будут направлены в Единую систему учета трудовых договоров, откуда по запросу они будут предоставляться в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" для назначения соцвыплаты.

Казахстанкам будет приходить SMS-сообщение с запросом на получение согласия на назначение социальной выплаты в проактивном формате, на который необходимо будет ответить в течение трех дней.

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