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Выявлено и заблокировано 56 сайтов по продаже наркотиков

09.08.2019, 10:05 12961
Нур-Султан. 9 августа. Kazakhstan Today - Выявлено еще 56 сайтов, пропагандировавших употребление и осуществлявших торговлю наркотиков, передает Kazakhstan Today.
 
"Выявили 56 сайтов, страниц в социальных сетях и аккаунт-ботов в популярном мессенджере Telegram, пропагандировавших употребление наркотиков и осуществлявших торговлю ими", - написал в Facebook главный транспортный прокурор Казахстана Сыбанкулов Ернат.
 
Доступ к сайтам, страницам в социальных сетях и аккаунтам для пользователей был свободным на всей территории Республики Казахстан.
 
По его информации, на территории страны также работали 4 зарубежных сайта, осуществлявшие доставку наркотических средств и прекурсоров в крупные города Казахстана.
 

Тревогу вызывает тот факт, что указанные сайты популярны среди несовершеннолетних и доступны им. По инициативе транспортной прокуратуры Комитетом информации Министерства информации и общественного развития деятельность всех 56 сайтов и аккаунт-ботов признана незаконной и доступ к ним заблокирован", - отметил Сыбанкулов Ернат.


 

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