МВД предлагает лишать свободы на 15-20 лет за размещение в Интернете предложений об изготовлении и сбыте наркотиков

Нур-Султан. 29 июля. Kazakhstan Today - Министерство внутренних дел Казахстана предлагает ввести уголовное наказание в виде лишения свободы на 15-20 лет за размещение на электронных ресурсах предложений об изготовлении и сбыте наркотиков, передает Kazakhstan Today.

В настоящее время ситуация с наркопотреблением в мире и стране в корне отличается от той, что была несколько лет назад. На смену "привычным" наркотикам, к которым сформирован общественный иммунитет, пришли более опасные синтетические наркотики. К сожалению, пагубную роль в их распространении сыграло развитие современных технологий. Социальные сети, неконтролируемые мессенджеры, анонимные платежные системы, зарегистрированные за рубежом, - части нового бесконтактного метода продажи запрещенных препаратов", - констатируют в МВД.

По инициативе МВД приняты поправки в законодательство, позволяющие в максимально короткие сроки пополнять списки подконтрольных наркотических веществ новыми психоактивными веществами. Эти списки сейчас включают в себя все известные наркотики и их аналоги. Параллельно рассматривается ряд законодательных инициатив, связанных с распространением наркотиков через интернет-ресурсы.

МВД разработаны поправки в уголовное законодательство по усилению ответственности за сбыт наркотиков, дополняющие состав преступления квалифицирующим признаком: "размещение в электронных информационных ресурсах предложения об изготовлении, приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта, пересылке либо сбыте наркотических средств и психотропных веществ". Учитывая опасность такого деяния, за его совершение предлагается установить уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Также предлагается ввести ответственность за склонение к потреблению наркотиков путем пропаганды либо рекламы наркотиков. За это деяние, наряду с альтернативными наказаниями, предусмотрено лишение свободы на срок до 4 лет. Если же это преступление совершено с помощью электронных информационных ресурсов, то виновным будет грозить лишение свободы на срок от 3 до 8 лет", - сообщили в пресс-службе.

Внесение этих поправок на рассмотрение мажилиса парламента запланировано с началом работы очередной сессии.

Учитывая, что в употребление новых синтетических наркотиков вовлекается в основном подростки и учащаяся молодежь, Министерство внутренних дел рекомендует родителям контролировать интернет-ресурсы и социальные сети, которые посещают их дети.

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