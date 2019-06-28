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Доступ к шести иностранным сайтам по продаже наркотиков заблокировали в Казахстане

27.06.2019, 10:13 10342
Доступ к шести иностранным сайтам по продаже наркотиков заблокировали в Казахстане
Нур-Султан. 27 июня. Kazakhstan Today - Доступ к шести иностранным сайтам по продаже наркотиков заблокировали в Казахстане, передает Kazakhstan Today.
 
Прокуратура Нур-Султана в ходе надзорной деятельности выявила шесть иностранных сайтов, занимавшихся продажей наркотических средств и психотропных веществ. Схема реализации запрещенных предметов была аналогична механизму, получившему широкое распространение в странах СНГ и зарубежья, сообщили в надзорном ведомстве столицы.
 
В частности, после оплаты денег товар закладывали в тайник, расположенный в безлюдных и не оборудованных системой видеонаблюдения местах, о чем сообщали покупателю.
 

По результатам принятых мер доступ к иностранным сайтам на территории республики заблокирован", - подчеркнули в прокуратуре.

 
Напомним, ранее в Актобе по инициативе транспортных прокуроров заблокирован доступ к 14 сайтам по продаже наркотиков. Еще один подобный сайт заблокирован по инициативе прокуратуры Кызылординской области. Как стало известно в декабре 2018 года, с начала указанного года в столице выявили более 100 интернет-ресурсов, через которые распространялись наркотики.
 

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