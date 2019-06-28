Нур-Султан. 27 июня. Kazakhstan Today - Доступ к шести иностранным сайтам по продаже наркотиков заблокировали в Казахстане, передает Kazakhstan Today.

Прокуратура Нур-Султана в ходе надзорной деятельности выявила шесть иностранных сайтов, занимавшихся продажей наркотических средств и психотропных веществ. Схема реализации запрещенных предметов была аналогична механизму, получившему широкое распространение в странах СНГ и зарубежья, сообщили в надзорном ведомстве столицы.

В частности, после оплаты денег товар закладывали в тайник, расположенный в безлюдных и не оборудованных системой видеонаблюдения местах, о чем сообщали покупателю.

По результатам принятых мер доступ к иностранным сайтам на территории республики заблокирован", - подчеркнули в прокуратуре.

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