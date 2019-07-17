С начала года в Алматы заблокировано около 130 сайтов по продаже наркотиков

Алматы. 16 июля. Kazakhstan Today - С начала года в Алматы заблокировано 128 сайтов по продаже синтетических наркотиков, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы, за 6 месяцев текущего года по линии борьбы с наркоманией и наркобизнесом выявлено 183 наркоправонарушений, в том числе 76 фактов сбыта наркотиков.

"Из незаконного оборота изъято более 62 килограммов наркотиков. В частности, 669 граммов - героина, 24 килограмма гашиша и 36 килограммов марихуаны. Беспрерывно проводится работа по мониторингу сети Интернет и выявлению сайтов, содержащих информацию о распространении наркотических средств. В текущем году установлено 138 таких сайтов, 128 из которых уже заблокированы", - рассказал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы подполковнику полиции Талгат Беркинбаев.

Ранее полиция Алматы сообщала о том, что сигналы о сбыте наркотиков полицейские Алматы будут принимать через специальное мобильное приложение.

Нами совместно с отечественной компанией ТОО "KazCyberSystems" разработана система, которая позволяет неравнодушным гражданам отправлять сообщения о фактах и преступных намерениях в сфере наркобизнеса. Система предоставляет возможность отправлять сообщения - фото и видео формата, при необходимости текстового. Данная система пока работает в разрезе Алматы, с дальнейшей перспективой функционирования на территории страны. Разработанная программа позволяет отправителю сообщать о местах нахождения "тайников" (закладок) наркотических средств, возможного их употребления, сбыта, перевозки, о возможных преступных намерениях и адресов проживания подозреваемых в наркопреступлениях. Данную информацию граждане смогут предоставлять анонимно, то есть без указывания своих личных анкетных данных. Кроме того, следует отметить, что данное приложение позволяет только отправлять информацию и не является платформой для переписки между собой ее пользователями. Приложение Stoptraffic уже доступно для устройств работающих на ОС Андроид в PlayMarket по следующей ссылке: https://play.google.com/store/apps/details?id=kz.ubn.almaty. В дальнейшем планируется разработать приложение для устройств IPhone", - отметил тогда подполковник Беркинбаев.





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