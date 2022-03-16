В Минторговли прокомментировали сбои в работе Wildberries

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Как информирует tengrinews.kz, казахстанские пользователи в соцсетях стали жаловаться на серьезный сбой в работе торговой площадки. Многие утверждали, что в аккаунтах пропала вся информация о заказанных, в том числе предоплаченных, товарах, доставках, отложенных товарах, совершенных покупках, товарах в листе ожидания и часть персональных данных пользователей аккаунтов.
По словам главы МТИ РК, платформа корректно заработает в течение сегодняшнего дня, информирует Sputnik Казахстан.
Информация о наличии сбоя на портале ряда таких маркет-плейсов у нас есть, соответствующие жалобы, когда появляются, мы реагируем. Как таковых жалоб пока не было, мы тут же, когда получили информацию, связались с Wildberries, они обещали, что сегодня этот сбой будет решен", - отметил Султанов.
Wildberries - российский интернет-магазин одежды, обуви, электроники, детских товаров, товаров для дома и других. Также осуществляет доставку товаров и в Казахстан.