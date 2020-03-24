YDD Corporation выделил 100 млн тенге на борьбу с коронавирусом

Караганда. 23 марта. Kazakhstan Today - Карагандинский ферросплавный завод "YDD Corporation" выделил 100 миллионов тенге в Карагандинский областной фонд для борьбы с коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в УВП Карагандинской области, ферросплавный завод Караганды YDD Corporation выделил 100 миллионов тенге в Карагандинский областной фонд, созданный для поддержки действий государства в условиях чрезвычайного положения. Акционеры предприятия Ерлан Нигматулин, Давид Кемертелидзе и Жармухамед Аппаз приняли такое решение, откликнувшись на обращение Первого Президента Казахстана - Елбасы Нурсултана Назарбаева внести свой вклад в общее дело на благо нашей страны и противодействие распространения COVID-19.

Сейчас время, когда нам всем нужно сплотиться. Наше предприятие не может оставаться в стороне. Мы готовы приложить все свои усилия для поддержки казахстанцев и экономики нашей страны", - сказал акционер YDD Corporation Ерлан Нигматулин.

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