Юрист Байбека: каждый может столкнуться с публичной, циничной клеветой

НУР-СУЛТАН. 18 ИЮНЯ - Айжан Ташенова, юрист экс-акима Алматы Бауыржана Байбека, прокомментировала решение суда по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации, выдвинутому против Жанболата Мамая и Инги Иманбаевой, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Суд №2 Ауэзовского района города Алматы 15 июня удовлетворил исковые требования , обязав ответчиков опровергнуть и удалить опубликованные ими материалы об экс-акиме.

Для установления порочащего характера сведений суд руководствовался выводами трех заключений экспертов, одно из которых предоставлено Мамаем и Иманбаевой. В соответствии с законом, обязанность доказывания сведений возлагается на распространившее их лицо. Однако Байбек инициативно предоставил суду официальные документы и доказательства, подтверждающие законность принятых в период его работы акимом Алматы решений, а значит лживость всех обвинений ответчиков", - написала Айжан Ташенова в Facebook .

По ее словам, предоставленные ответчиками материалы "не доказывают истинность распространяемых сведений и не являются свидетельством правдивости утверждений Мамая и Иманбаевой", при этом "по отдельным обвинениям соответствующих документов вообще не было предоставлено".

В итоге суд постановил обязать ответчиков опровергнуть сведения, не соответствующие действительности, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию Байбека, а также удалить размещенное ими видео. Кроме того, суд взыскал с ответчиков в пользу истца судебные издержки в сумме 876 402 тенге, которые Байбек решил направить на поддержку страдающих аутизмом детей, проинформировала юрист.

Кроме того, Айжан Ташенова прокомментировала "беспочвенные заявления Мамая, Иманбаевой и их адвокатов на брифинге 15 июня о якобы предвзятости суда". По ее словам, "в условиях отсутствия доказательств ответчики и их адвокаты изначально выбрали тактику "забалтывания" суда, нарушения процессуальных сроков и дезинформирования общества". В частности, возражения к иску были внесены с опозданием на 10 дней, буквально за 1 час до завершения рабочего дня накануне предварительного судебного заседания. Второй пакет документов, без предупреждения суда и адвоката, был внесен за 10 минут до начала рассмотрения судебного разбирательства.

Также, по словам юриста, в ходе судебного процесса она так и не получила ответы на ряд прямых вопросов по существу распространенных ответчиками видео. В частности, о том, видели ли они своими глазами вырубку деревьев и строительство элитных дач на Кок-Жайлау, а также имеются ли соответствующие фотографии.

Говоря в целом о политико-правовом значении этого судебного процесса, Айжан Ташенова подчеркнула, что отличие критики от клеветы - в наличии аргументов и соответствующих действительности доказательств. В клевете ни того, ни другого нет.

Каждый гражданин нашей страны может столкнуться с ситуацией, когда его публично, цинично и бездоказательно оболгали. Это нарушение закона и норм морали, с которыми нельзя мириться. На протяжении всего процесса я шаг за шагом информировала аудиторию социальных сетей о моей работе по данному иску, выкладывая все документы и экспертизы, подтверждающие наши доводы и опровергающие лживые утверждения Мамая и Иманбаевой. Надеюсь, в будущем каждый, кто прочитает эти материалы, не будет терпеть беззаконие в свой адрес и обратится в суд или правоохранительные органы для привлечения виновного к ответственности".

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