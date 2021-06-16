Байбек победил Мамая в суде. Обвинения в коррупции не соответствуют действительности

АЛМАТЫ. 15 ИЮНЯ - Районным судом №2 Ауэзовского района города Алматы рассмотрено гражданское дело по иску экс-акима города Бауыржана Байбека к Жанболату Мамаю и Инге Иманбаевой, в котором он просил признать не соответствующими действительности, порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию сведения, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Суд признал распространение ответчиками сведений об истце Байбеке не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию. Суд обязал ответчиков в течение 10 дней после вступления решения в законную силу опровергнуть и удалить опубликованные материалы.

Ответчики в апреле 2021 года на канале "Демократиялык Казакстан/Демократический Казахстан" видеохостинга YouTube разместили 4 видео. Копии видео от 10 апреля 2021 года также были размещены на личных страницах ответчиков в социальных сетях Facebook, Instagram.

Истец в исковом заявлении указал, что ответчики в своих видео распространили обвинения, недостоверные сведения, направленные против его личности, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию. Указанные видео в соответствии с содержащимися сведениями и формой их предоставления направлены исключительно на создание негативного имиджа истца.

Согласно статье 143 Гражданского кодекса и Нормативного постановления, обязанность доказывания, что распространенные сведения соответствуют действительности, возлагается на ответчика. Истец обязан доказать лишь сам факт распространения порочащих его сведений лицом, к которому предъявлен иск, при этом он вправе также представить доказательства несоответствия действительности сведений, порочащих его честь и достоинство.

Ответчиками не оспаривался и судом был установлен факт размещения вышеприведенных постов на названных сайтах.

Вместе с тем Мамай и Иманбаева не доказали, что сведения, указанные в социальных сетях, соответствуют действительности. В доказательство своей позиции по ряду пунктов иска предоставили только ссылки на посты в социальных сетях и СМИ. Ряд пунктов иска они вообще не оспаривали.

Как указывает адвокат истца, источником всей информации является лишь анонимный телеграмм-канал, на котором размещаются непроверенные сведения, основанные на слухах и домыслах.

Суд пришел к выводу, что вся информация, распространяемая ответчиками, не подтверждается ни одним доказательством, является голословной и надуманной.

Согласно результатам психолого-филологической экспертизы указанных видеоматериалов, "слова и сочетания в контексте употребления выражают негативную обобщенную оценку личности истца, что свидетельствует о направленности речи на унижение чести и умаление достоинства личности. В содержании представленных видеозаписей имеются утверждения, которые относятся к разряду порочащих честь, достоинство и деловую репутацию Байбека Б.К. Общая направленность представленных видеозаписей определяется как информирование аудитории о негативной деятельности Байбека Б.К., а также формирование негативного мнения о его личности и деятельности. Имеющиеся негативные сведения, характеризуемые оценочной и утвердительной формой выражения, в коммуникативном отношении направлены на унижение чести и умаление достоинства личности в крайне жесткой форме".

Таким образом, доводы истца о том, что распространенные ответчиками сведения порочат его честь, достоинство и деловую репутацию, подтверждены экспертными заключениями.

Публикации ответчиков на своих личных страницах, а также выступления в социальных сетях YouTube, Facebook носят общедоступный характер, они широко комментируются и распространяются другими пользователями.

Учитывая общественную деятельность истца, опубликование подобной информации наносит ему значительный имиджевый и репутационный урон. Распространяя недостоверную, обвиняющую истца в преступлениях информацию, ответчики нарушили принадлежащие истцу неимущественные права.

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