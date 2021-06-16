Система Orphus

Байбек победил Мамая в суде. Обвинения в коррупции не соответствуют действительности

15.06.2021 13474
АЛМАТЫ. 15 ИЮНЯ - Районным судом №2 Ауэзовского района города Алматы рассмотрено гражданское дело по иску экс-акима города Бауыржана Байбека к Жанболату Мамаю и Инге Иманбаевой, в котором он просил признать не соответствующими действительности, порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию сведения, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Суд признал распространение ответчиками сведений об истце Байбеке не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию. Суд обязал ответчиков в течение 10 дней после вступления решения в законную силу опровергнуть и удалить опубликованные материалы.
 
Ответчики в апреле 2021 года на канале "Демократиялык Казакстан/Демократический Казахстан" видеохостинга YouTube разместили 4 видео. Копии видео от 10 апреля 2021 года также были размещены на личных страницах ответчиков в социальных сетях Facebook, Instagram.
 
Истец в исковом заявлении указал, что ответчики в своих видео распространили обвинения, недостоверные сведения, направленные против его личности, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию. Указанные видео в соответствии с содержащимися сведениями и формой их предоставления направлены исключительно на создание негативного имиджа истца.
 
Согласно статье 143 Гражданского кодекса и Нормативного постановления, обязанность доказывания, что распространенные сведения соответствуют действительности, возлагается на ответчика. Истец обязан доказать лишь сам факт распространения порочащих его сведений лицом, к которому предъявлен иск, при этом он вправе также представить доказательства несоответствия действительности сведений, порочащих его честь и достоинство. 
 
Ответчиками не оспаривался и судом был установлен факт размещения вышеприведенных постов на названных сайтах.
 
Вместе с тем Мамай и Иманбаева не доказали, что сведения, указанные в социальных сетях, соответствуют действительности. В доказательство своей позиции по ряду пунктов иска предоставили только ссылки на посты в социальных сетях и СМИ. Ряд пунктов иска они вообще не оспаривали. 
 
Как указывает адвокат истца, источником всей информации является лишь анонимный телеграмм-канал, на котором размещаются непроверенные сведения, основанные на слухах и домыслах.
 
Суд пришел к выводу, что вся информация, распространяемая ответчиками, не подтверждается ни одним доказательством, является голословной и надуманной. 
 
Согласно результатам психолого-филологической экспертизы указанных видеоматериалов, "слова и сочетания в контексте употребления выражают негативную обобщенную оценку личности истца, что свидетельствует о направленности речи на унижение чести и умаление достоинства личности. В содержании представленных видеозаписей имеются утверждения, которые относятся к разряду порочащих честь, достоинство и деловую репутацию Байбека Б.К. Общая направленность представленных видеозаписей определяется как информирование аудитории о негативной деятельности Байбека Б.К., а также формирование негативного мнения о его личности и деятельности. Имеющиеся негативные сведения, характеризуемые оценочной и утвердительной формой выражения, в коммуникативном отношении направлены на унижение чести и умаление достоинства личности в крайне жесткой форме".
 
Таким образом, доводы истца о том, что распространенные ответчиками сведения порочат его честь, достоинство и деловую репутацию, подтверждены экспертными заключениями.
 
Публикации ответчиков на своих личных страницах, а также выступления в социальных сетях YouTube, Facebook носят общедоступный характер, они широко комментируются и распространяются другими пользователями. 
 
Учитывая общественную деятельность истца, опубликование подобной информации наносит ему значительный имиджевый и репутационный урон. Распространяя недостоверную, обвиняющую истца в преступлениях информацию, ответчики нарушили принадлежащие истцу неимущественные права.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая