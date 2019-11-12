Нур-Султан. 11 ноября. Kazakhstan Today - За два дня в столице из-за гололеда получили травмы 29 детей, передает Kazakhstan Today.

За последние 2 дня в столичные травматологические пункты обратились 60 человек, в том числе 29 детей, с травмами, полученными на улице из-за гололеда, сообщил официальный сайт акимата Нур-Султана.

Травматологическую помощь в столице оказывают 4 травмпункта и 20 травматологических кабинетов в поликлиниках. В частности, травмпункт Городской больницы №1 обслуживает население района Есиль. Травмпункт Центральной дорожной больницы - жителей района Сарыарка, НИИ травматологии и ортопедии - районов Алматы и Байконур.

При этом детей обслуживает травмпункт Городской детской больницы №2.

Кроме этого, в часы работы поликлиник - с 08.00 до 20.00 - в этих учреждениях работают травматологические кабинеты, куда пациенты могут обратиться по месту прикрепления (справочная информация через 109).

Как сообщалось 10 ноября, в столице за сутки произошло более 70 ДТП , 1 человек получил незначительные телесные повреждения.

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