За коррупцию подчиненных в Алматинской области наказали 14 руководителей

ТАЛДЫКОРГАН. 7 НОЯБРЯ - В Алматинской области за коррупцию подчиненных к дисциплинарной ответственности с 2019 года привлекли 14 руководителей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В Антикоррупционной службе по Алматинской области рассказали, что с момента проведения мониторинга реализации института по отставке и персональной ответственности первых руководителей за коррупционные преступления своих подчиненных (с конца 2019 года) в области подали в отставку четыре руководителя (политические государственные служащие), руководством области была принята отставка только у одного (экс-аким Текели), остальные трое были привлечены к дисциплинарной ответственности в виде выговора и предупреждения о неполном служебном соответствии (акимы Карасайского, Кербулакского, Панфиловского районов).

Кроме того, за доказанные факты коррупции, привлечены к дисциплинарной ответственности - 14 руководителей (административные государственные служащие). Из которых: замечание получили - 2, выговор - 4, строгий выговор - 5, освобождение от занимаемой должности - 2, понижение в должности - 1.

Среди тех, кто получил строгий выговор, - аким сельского округа поселка Жибек жолы Карасайского района, руководитель УГД по городу Капшагаю, аким Райымбекского сельского округа, руководитель отдела сельского хозяйства Панфиловского района.

К дисциплинарному взысканию в виде выговора привлечены директор филиала Алматинское отделение ГП АО "КТЖ-Грузовые перевозки", руководитель РГУ "Алматинская областная территориальная инспекция Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК, руководитель Центра занятости населения города Текели.

В Антикоррупционной службе добавили, что на стадии досудебного расследования и судебного разбирательства находятся уголовные дела в отношении ряда госслужащих. В случае привлечения их к уголовной ответственности в отставку должны будут подать руководители, занимающие политические должности, тогда как административные госслужащие будут подлежать дисциплинарной ответственности в случае осуждения их подчиненных.