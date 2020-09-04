За нарушения карантинных требований оштрафованы аэропорты Нур-Султана и Алматы

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Нур-Султан. 3 сентября. Kazakhstan Today - Главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов рассказал о нарушениях карантинных требований, допущенных аэропортами Нур-Султана и Алматы, а также авиакомпаниями Air Astana и SCAT. Все нарушители оштрафованы, передает Kazakhstan Today.

По словам Байгабулова, на Международный аэропорт Нур-Султана наложено административное взыскание по статье КоАП РК "Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов". Аэропорт должен был заплатить штраф в размере 1600 МРП (4 444 800 тенге), но в рамках сокращенного производства сумма штрафа составила 2,2 млн тенге.

Главный санврач на транспорте сообщил, что основанием для штрафа послужило несоблюдение ограничительных карантинных мер. В частности, в аэропорту Нур-Султана не были организованы отдельные коридоры для прибывающих и убывающих пассажиров, не соблюдалась социальная дистанция между пассажирами при прохождении регистрации на рейс и посадке, в терминале не установлены дезинфекционные коврики, у водителей перронных автобусов отсутствовали перчатки, был некомплект масок, пишет Kazpravda.kz

По аналогичной статье, за несоблюдение социальной дистанции между пассажирами при посадке и непроведение предсменного медосмотра персонала, начато административное производство в отношении авиакомпании SCAT. В отношении авиакомпании Air Astana - за отсутствие защитного ограждения в офисе продаж авиабилетов, непроведение предсменного медосмотра персонала.

Байгабулов отметил, что в целях профилактики коронавирусной инфекции в трех терминалах столичного аэропорта - здание Т1 (международный), здание Т2 (внутренний) и здание "Северный" - установлены 15 стационарных тепловизорных комплексов.

Камеры тепловизоров установлены на определенном расстоянии. Они измеряют температуру у людей в потоке, не доставляя неудобств прибывающим и улетающим пассажирам, а также исключая их скопление.

Также в связи с истечением срока сокращенного производства на Международный аэропорт Алматы наложен штраф в размере 1600 МРП.

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