За полугодие в Казахстане совершено порядка 500 уголовных правонарушений в семейно-бытовой сфере

Больше всего уголовных правонарушений в семейно-бытовой сфере было зафиксировано в Павлодарской области

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Астана. 2 августа. KAZAKHSTAN TODAY - За январь-июнь текущего года в Казахстане было совершено 461 уголовное правонарушение в семейно-бытовой сфере - на 1 случай (или на 0,2%) больше, чем годом ранее. Об этом - За январь-июнь текущего года в Казахстане было совершено 461 уголовное правонарушение в семейно-бытовой сфере - на 1 случай (или на 0,2%) больше, чем годом ранее. Об этом сообщает Ranking.kz.





В региональном разрезе больше всего уголовных правонарушений в семейно-бытовой сфере было зафиксировано в Павлодарской области: 45 случаев - на 2,2% меньше, чем годом ранее.





На второй строчке антилидерства расположилась Костанайская область: 42 случая, плюс 5% за год. Далее идет Алматинская область: 39 случаев против 56 случаев годом ранее, годовое сокращение - на 30,4%. В пятерке регионов с наибольшим количеством уголовных правонарушений в семейно-бытовой сфере также оказались Карагандинская область и Астана: 37 и 33 случая соответственно.





Меньше всего подобных правонарушений было зафиксировано в Мангистауской (10 случаев), Атырауской и Актюбинской областях (по 11 случаев в каждом из регионов).





Более трети, или 37,1%, всех уголовных правонарушений в семейно-бытовой сфере по итогам полугодия пришлось на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью: 171 случай - на 12,3% меньше, чем годом ранее.





Заметную долю также заняли правонарушения, квалифицированные как умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести: 157 случаев, плюс 6,8% за год.





Среди распространенных правонарушений в семейно-бытовой сфере также оказались убийства (51 случай) и неосторожное причинение вреда здоровью (9 случаев).



