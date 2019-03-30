За сообщения о коррупции в 2018 году казахстанцы получили более 27 млн тенге

Нур-Султан. 29 марта. Kazakhstan Today - За сообщения о коррупции в 2018 году казахстанцы получили 27,3 млн тенге, сообщил директор департамента по связям с общественностью Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Арман Бердалин, передает Kazakhstan Today.

"В прошлом году по обращениям неравнодушных граждан Национальным бюро по противодействию коррупции Агентства выявлено немало коррупционных преступлений. За подтвердившиеся сообщения о фактах коррупции только за 2018 год поощрено 185 лиц на общую сумму 27,3 млн тенге. Из них по коррупционным преступлениям небольшой тяжести поощрены 2 гражданина на 192 400 тенге, средней тяжести - 73 лица на 9,04 млн тенге, тяжким - 106 лиц на 18,1 млн тенге", - сказал Бердалин.

Кроме того, по его словам, за два месяца текущего года территориальными органами Национального бюро поощрено 29 лиц на общую сумму 4,5 млн тенге. Из них по коррупционным преступлениям средней тяжести - поощрены 9 граждан на сумму 1,1 млн тенге, тяжким - 20 лиц на 3,4 млн тенге.

Согласно действующим правилам, поощрение устанавливается в зависимости от категории правонарушения. До 30 МРП поощряются граждане за сообщение об административном правонарушении. 40 месячных расчетных показателей полагается гражданам за сообщения о преступлениях небольшой тяжести, 50 МРП - средней тяжести, 70 МРП и 100 МРП о тяжких преступлениях и об особо тяжких преступлениях соответственно.

Хотелось в очередной раз обратить внимание, что по фактам коррупции каждый имеет возможность обратиться с официальным письмом в Агентство либо в дежурную часть Национального бюро и его территориальных департаментов, Call-центр 1424, который работает круглосуточно 7 дней в неделю (звонок бесплатный), на личную почту председателя Агентства alik.shpekbaev@gmail.com", - сказал он.

Кроме того, представитель ведомства сообщил, что претерпела существенные изменения мера наказания в виде кратных штрафов, которое введено в качестве альтернативы дополнительно в более чем 160 санкциях.

Так, по особо тяжким преступлениям к штрафу осуждены 5 лиц на общую сумму 1,9 млрд тенге. К примеру, приговором Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Астаны (14 марта 2018 года) за дачу взятки в особо крупном размере более 627 млн тенге должностным лицам АО "Baiterek Development" (по части 4 статьи 367 УК РК) к штрафу в общей сумме 1,9 млрд тенге с пожизненным лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях осуждены руководители частных предприятии", - сказал Арман Бердалин.

По его информации, с 2016 по настоящее время 1561 лицо осуждены к наказанию в виде штрафа по уголовным делам в коррупционной сфере на сумму свыше 13,4 млрд тенге. Это что касается уголовных дел, расследованных всеми правоохранительными органами.

По материалам расследования Национальным бюро по противодействию коррупции с 2016 года по настоящее время за коррупционные правонарушения осуждено 1315 лиц на общую сумму кратных штрафов свыше 9 млрд 642 млн тенге.

Если брать в разрезе по годам, то по материалам расследования Национального бюро в 2016 году осуждены 405 граждан к кратному штрафу свыше 2,1 млрд тенге, в 2017 году - 402 лица на сумму свыше 2,5 млрд тенге, в 2018 году - 433 лица на сумму порядка 4,5 млрд тенге. В текущем году к кратному штрафу в сумме свыше 472 млн тенге осуждены 75 граждан.

Из 1315 осужденных более половины - 793 лица осуждены к кратному штрафу за получение взятки, 259 лица - за дачу взятки, 72 лица - за посредничество во взяточничестве. Остальные осуждены за злоупотребление должностными полномочиями, превышение власти или должностных полномочий и иным статьям действующего Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Вместе с тем он отметил, что более 10 осужденным заменена мера наказания в виде кратного штрафа на лишение свободы в виду неуплаты установленной суммы.

К примеру, участковые инспекторы полиции по делам несовершеннолетних группы ювенальной полиции ДВД ЗКО Хабибулина, Найзабекова и Есеналиева за получение взятки в сумме 300 тыс. тенге за непривлечение к адмответственности индивидуального предпринимателя были осуждены к кратному штрафу в сумме 7,5 млн тенге. В связи с невыплатой штрафа наказание заменено на 7 лет лишения свободы", - проинформировал Арман Бердалин.

Также, по его словам, "осужденный за получение взятки в сумме 200 тыс. тенге за прекращение уголовного дела в отношении гражданина заместитель начальника Макатского РОВД ДВД Атырауской области Булжанов за неуплату штрафа в сумме 17,5 млн тенге наказание заменено на 5,6 лет лишения свободы".

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