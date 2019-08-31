Задержанный за нападение на активистку сельский аким в Алматинской области освобожден от должности

Талдыкорган. 30 августа. Kazakhstan Today - Задержанный за нападение на активистку Галину Арзамасову сельский аким в Алматинской области освобожден от должности, передает Kazakhstan Today.

Аким Панфиловского сельского округа Нургали Аппазов освобожден от занимаемой должности по результатам комиссионного выезда в село Панфилово от 28 августа", - сообщается на сайте аппарата акима Талгарского района Алматинской области.

В сообщении отмечено, что "на все проблемные вопросы, поднятые до этого Галиной Арзамасовой, были даны своевременные ответы со стороны акимата. В частности, касательно приватизации сельского клуба, продажи земель так называемой зеленой зоны без разрешения местных жителей, о нехватке пастбищ и о незаконной вырубке деревьев".

В последний свой визит 26 августа к акиму района она поднимала вопрос про земельный участок близ школы, который перешел в частную собственность", - добавили в аппарате акима.

27 августа аким района Рыскелды Сатбаев выехал в село Карабулак, чтобы проверить на месте, как участок возле школы оказался в частных руках. Факт подтвердился и по нему были приняты необходимые меры. На основании этого аким сельского округа уволен со своей должности.

Аппазов был назначен акимом округа в декабре 2015 года.

Как сообщалось ранее, полиция Алматинской области задержала акима Панфиловского сельского округа Талгарского района и его водителя по факту хулиганства с применением оружия в отношении активистки Галины Арзамасовой. Расследование ведётся по части 3 статьи 293 УК РК. Нападение на Арзамасову было совершено у входа в акимат сельского округа. В нее стреляли из пневматического ружья. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

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