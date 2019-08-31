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В Алматинской области аким сельского округа задержан за вооруженное нападение на активистку

30.08.2019, 13:08 8776
Талдыкорган. 30 августа. Kazakhstan Today - Полиция Алматинской области задержала акима Панфиловского сельского округа Талгарского района и его водителя по факту хулиганства с применением оружия в отношении активистки Галины Арзамасовой, передает Kazakhstan Today.
 
Акима Панфиловского сельского округа Нургали Аппазова и его водителя Гани Сманова задержали 29 августа, пишет inAlmaty.kz.
 

По факту хулиганства с применением оружия в отношении Галины Арзамасовой подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Расследование ведётся по части 3 статьи 293 УК РК", - сообщили в департаменте полиции Алматинской области.

 
Нападение на Галину Арзамасову было совершено у входа в акимат сельского округа. В нее стреляли из пневматического ружья.
 

На Галину Арзамасову в поселке Ключи Панфиловского сельского округа Талгарского района Алматинской области было совершено вооруженное нападение. На ступеньках в районный акимат, куда она была записана на прием к районному акиму, в нее стреляли и ранили. Сейчас ее жизни ничего не угрожает", - сообщила 26 августа гражданская активистка Ирина Ким.

 

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