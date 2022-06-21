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Задержку рейсов Алматы - Анталья объяснили в КГА

20.06.2022, 10:38 19976
Задержку рейсов Алматы - Анталья объяснили в КГА
Фото: unsplash.com
АЛМАТЫ. 20 ИЮНЯ - В субботу, 18 июня, на самолете "Боинг-767" авиакомпании "Эйр Астана" была обнаружена техническая неисправность, что в свою очередь повлияло на своевременность выполнения рейсов авиакомпании, которые планировались на данном воздушном судне. Авиакомпания была вынуждена произвести замену воздушного судна на последующих рейсах, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
18 и 19 июня были задержаны 2 рейса по маршруту Алматы - Анталья на 24 часа 56 минут и 3 часа 23 минуты.
 

Так, рейс КС 915 авиакомпании "Эйр Астана" по маршруту Алматы - Анталья от 18 июня 2022 года планировался к вылету по расписанию в 09.40 часов по местному времени. Однако рейс был задержан по технической причине на утро 19 июня. Произведена замена воздушного судна. Рейс отправился в Анталью в 10.36 19 июня", - проинформировали в Комитете гражданской авиации.

 
Также рейс КС 915 от 19 июня по маршруту Алматы - Анталья по расписанию планировался в 09.40 по местному времени. Однако по технической причине произведена замена воздушного судна на меньшей вместимости с "Боинг-767" на "Эйрбас-321". 
 

Борт отправился в 13.03 19 июня по местному времени. Часть пассажиров с этого рейса отправлены в Анталью через Нур-Султан, а часть планируется отправить рейсом КС 915 Алматы - Анталья от 20 июня", - пояснили в пресс-службе.

 
Также сообщается, что рейс КС 915 авиакомпании "Эйр Астана" по маршруту Алматы - Анталья от 20 июня задерживается до 15.40 по причине ожидания воздушного судна с рейса Сеул - Алматы. Задержка составит 6 часов.
 

Всем пассажирам задержанных рейсов оказаны услуги, предусмотренные статьей 86 Закона об использовании воздушного пространства РК и деятельности авиации. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения авиакомпанией данных требований предусматривается административная ответственность в виде штрафа. Основным приоритетом воздушного транспорта является безопасность перевозки пассажиров, в связи с чем, если опасные условия создают угрозу безопасности, перевозчик должен их устранить, что, как правило, приводит к задержке рейса", - добавили в ведомстве.

 

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Какая погода ждет казахстанцев во вторник

21.06.2022, 08:26 1276
Какая погода ждет казахстанцев во вторник
НУР-СУЛТАН. 21 ИЮНЯ - Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей территории Казахстана сохранится неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами, на севере, юге, юго-востоке страны - сильный дождь, за исключением юго-западных регионов страны, где по-прежнему погода преимущественно без осадков, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

По республике ожидается усиление ветра, гроза, град, шквал, на юго-западе - пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На западе, севере, юге Акмолинской области ожидаются град, шквал, днем на западе, юге области - пыльная буря, ночью на западе, севере, юге, днем на большей части области усиление ветра до 15-20, днем порывы 23-28 метров в секунду. 
 
На юге, востоке, в горных районах Алматинской области, ночью на севере, днем на севере, востоке, в центре Актюбинской области, днем на большей части Павлодарской, Карагандинской областей, на западе, востоке и в центре Атырауской области, на севере, в центре Кызылординской области ожидается усиление ветра до 15-25 метров в секунду. 
 
На юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются град, шквал, на западе, юге, в горных и предгорных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере, востоке, юге Западно-Казахстанской области ожидаются град, шквал, на северо-западе области усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем на юго-западе, севере Мангистауской области - пыльная буря, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере, западе Костанайской области - град, шквал, ночью на северо-западе, западе, днем на большей части области ветер 15-23 метров в секунду. 
 
На севере, востоке, западе Северо-Казахстанской области ожидаются град, шквал, ночью на севере, востоке, днем на большей части усиление ветра до 15-20, днем порывы 23-28 метров в секунду. 
 
На севере, востоке, западе Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-23 метров в секунду, днем - шквал. 
 
На юге, севере, в горных районах Жамбылской области ожидаются град, шквал, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
Днем в Атырауской области, на юге Карагандинской области, на северо-западе, юге Восточно-Казахстанской области ожидается сильная жара.
 
На большей части Кызылординской области, на западе Восточно-Казахстанской, Алматинской, Атырауской областей, на юге, востоке Актюбинской области, на западе, востоке Карагандинской области, на юго-востоке Туркестанской, Жамбылской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
В Алматы ожидается гроза, +27+29 градусов, скорость ветра 3-8, при грозе порывы 13 метров в секунду.
 
В Нур-Султане - гроза, + 27+29 градусов, скорость ветра 9-14, порывы 15-20, временами 23 метра в секунду.
 

Штормовое предупреждение объявили в двенадцати областях

20.06.2022, 21:26 9726
Штормовое предупреждение объявили в двенадцати областях
НУР-СУЛТАН. 20 ИЮНЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Шымкента, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Атырауской, Актюбинской, Акмолинской, Туркестанской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Карагандинской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 21 июня на севере, востоке, юге Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, западный, на северо-западе области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
В Нур-Султане временами гроза. Днем град, шквал, пыльная буря. Ветер юго-западный, западный, утром и днем порывы 15-20, временами 23 метра в секунду.
 
21 июня в Кызылординской области ожидается ветер северо-западный, утром и днем в центре и на севере области 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
Днем 21 июня на западе, востоке и в центре Атырауской области ожидается ветер западный, юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду. Днем ожидается сильная жара - до 37 градусов. 
 
21 июня ночью на севере Актюбинской области ожидается сильный дождь. Ночью на севере, днем в центре, на западе области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью на севере, днем на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
21 июня днем на большей части Акмолинской области ожидается дождь, на западе, севере области - сильный дождь. На западе, севере, юге области ожидаются гроза, град, шквал. Днем на западе, юге области ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный, западный, ночью на западе, севере, юге области порывы 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20, на западе, юге области порывы 23-28 метров в секунду. 
 
Ночью 21 июня в горах Туркестанской области ожидается сильный дождь. На юге области, в горных и предгорных районах ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, на западе, юге области, в горных и предгорных районах 15-20 метров в секунду. 
 
В Шымкенте 21 июня временами ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
Днем 21 июня на юге и в горных районах Алматинской области ожидается временами сильный дождь. На юге и в горных районах области ожидается гроза. Ветер юго-западный, на юге, востоке и в горных районах области порывы 17-22 метра в секунду.
 
Днем 21 июня на севере, востоке, западе Восточно-Казахстанской области ожидается гроза, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на западе, севере, востоке области 15-20, днем порывы 23 метра в секунду. Днем на северо-западе, юге области ожидается сильная жара - 36 градусов. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
21 июня днем на севере, западе, юге Павлодарской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем на большей части 15-20, на севере области порывы 25 метров в секунду. 
 
21 июня на севере, западе Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, ночью на северо-западе, западе области 15-20 метров в секунду, днем 15-20, порывы 23 метра в секунду. 
 
21 июня днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь, на юго-западе области - сильный дождь. На севере, западе, востоке области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер южный, юго-западный, ночью на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду, днем 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду. 
 
21 июня на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, днем на большей части области 15-20, порывы 23 метра в секунду. Днем на юге области сохраняется сильная жара - 37 градусов. 
 
Напомним, в Казахстане ожидается небольшой спад жары.
 

В Алматы изменится схема движения маршрута № 123

20.06.2022, 20:29 11576
АЛМАТЫ. 20 ИЮНЯ - В связи со строительно-монтажными работами по прокладке кабельных линий на ул. Левитана и перекрытием полосы движения 21 и 22 июня временно изменится схема движения маршрута № 123, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
При движении в северном направлении - ул. Розыбакиева - ул. Ходжанова - пр. Гагарина - далее по схеме. В южном направлении - без изменений, сообщает ТОО "Транспортный холдинг города Алматы".
 
Алматинцев и гостей города просят корректировать свои маршруты заранее.
 

В Алматы перекроют участок улицы Саина

20.06.2022, 18:43 13516
В Алматы перекроют участок улицы Саина
АЛМАТЫ. 20 ИЮНЯ - Участок улицы Саина, пересекающийся с улицей Жандосова, закроют для проезда автотранспорта в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В связи с производством земляных работ по прокладке сетей по улице Саина в период с 23.00 по 06.00 с 20 по 21 июня будут временно перекрыты заезды во двор с улицы Саина, сообщает пресс-служба акимата города.
 
Жителей города просят отнестись с пониманием к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть схему объезда указанного участка.
 

Для реализации программы Art Sport в Алматы планируется выделить 4,5 млрд тенге

20.06.2022, 16:32 16681
Для реализации программы Art Sport в Алматы планируется выделить 4,5 млрд тенге
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 20 ИЮНЯ - Состоялась XXII сессия маслихата с участием акима Алматы Ерболата Досаева по уточнению местного бюджета на текущий год. В целях исполнения поручения президента для дальнейшей реализации программы Art Sport в Алматы планируется выделение 4,5 млрд тенге до 1 сентября текущего года, сообщили в пресс-службе акима, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Сегодня по поручению главы государства в Алматы более 44 тысяч детей занимаются в 594 спортивных секциях на бесплатной основе. Одновременно 56 тысяч детей посещают 1179 творческих кружков. Надо отметить, что данная инициатива получила положительную оценку алматинцев. Идет вал обращений, что сегодня стало причиной появления кредиторской задолженности на сумму 2,6 млрд тенге (1,7 млрд тенге - спорт, 900 млн тенге - культура). В этой связи в целях исполнения поручения президента страны мы предусмотрели дополнительные 4,5 млрд тенге, из которых 3 млрд тенге - на спортивные секции и 1,5 млрд тенге - на творческие кружки", - сказал аким на сессии маслихата. 

 
При этом, по его словам, в самой программе ARTSPORTEDU.KZ имеются проблемы с верификацией данных детей, поставщиков, полным отсутствием интеграции с базами данных госорганов.
 

Премьер-министр Республики Казахстан недавно дал поручение министерствам культуры и спорта и просвещения выработать новые правила предоставления госзаказа для детей, устранив существующие недостатки. С учетом летних школьных каникул до 1 сентября т.г. город Алматы выполнит все взятые на себя обязательства", - подчеркнул аким.

 

В каких районах Алматы запретили высотную застройку и строительство на склонах, рассказали в акимате

20.06.2022, 16:31 17266
В каких районах Алматы запретили высотную застройку и строительство на склонах, рассказали в акимате
АЛМАТЫ. 20 ИЮНЯ - Акимат Алматы разработал новые градостроительные регламенты застройки функциональных зон территории города, сообщил на XХII сессии маслихата аким Ерболат Досаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По его словам, проект обсужден с экспертным сообществом и сегодня внесен на рассмотрение депутатов маслихата. 
 
В новых правилах застройки предлагается:
 
  • Ограничить высотность жилых зданий на территории южнее проспекта Абая, севернее проспекта Аль-Фараби, восточнее улицы Ашимова, восточнее Восточной объездной дороги (ВОАД) путем установления регламента переменной этажности до 9 этажей.
  • Запретить новое строительство зданий любого назначения на склонах горных прилавков и на самих прилавках с крутизной склона 15 градусов и более, т.к. строительство на таких склонах создает опасность оползневых явлений и требует специальных мероприятий.
  • Возобновить с 1 августа 2022 года в новом формате деятельность градостроительного совета, которая была прекращена в 2017 году. В совет планируется привлечь независимых экспертов и повысить их роль в принятии градостроительных решений. 
  • Закрепить обязательное требования к застройщикам и условия прохождения общественных обсуждений проектов, а также получение положительного заключения градостроительного совета для всех зданий и сооружений, чья этажность будет превышать более 5 этажей вне зависимости от ее места расположения.
  • Ввести запрет на деление земельных участков сельскохозяйственного назначения во избежание хаотичной застройки. 
 
Напомним, на минувшей неделе в ходе встречи с жителями Медеуского района Ерболат Досаев пообещал принять новый генеральный план, где будут выстроены все требования, чтобы город дышал. 

Напомним, жители алматинских предгорий потребовали запретить строительство жилых комплексов рядом с их домами из-за опасности оползней. Позже министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев заявил, что в Алматы появится градостроительный совет и примут дизайн-код города.
 

Спустя 80 лет: в Алматы нашли родных погибшего в годы Великой Отечественной войны разведчика

20.06.2022, 15:15 19161
Фото: instagram/ata.amanaty
АЛМАТЫ. 20 ИЮНЯ - Родственников погибшего в годы Великой Отечественной войны разведчика нашли в Алматы представители общественной организации Atamnyn amanaty, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сообщение в Instagram Atamnyn аmanaty от бойца поискового отряда "Гвардия" из Татарстана Виктора Уразайкина поступило 14 июня. Он сообщил, что при проведении полевых работ ими были подняты останки бойца с личными документами. Им оказался казахстанец - разведчик, лейтенант Гуров Николай Матвеевич.
 

В ходе поисковой экспедиции "Россошка-2022" ВПК "Гвардия" (Татарстан) в одном из окопов были обнаружены останки военнослужащего противника, под которым находился офицер Красной Армии. Он погиб с винтовкой СВТ-40 в руках, также у него была кобура к револьверу, наган, а в кармане найдено портмоне с документами", - написал Уразайкин.

 
Он обратился к членам организации с просьбой помочь разыскать родственников солдата.
 

По данным ОБД "Мемориал", он числится без вести пропавшим, в книге памяти ВОВ он есть в списке", - написал сотрудник поискового отряда.

 
Члены организации в этот же день сделали рассылку о поиске родных погибшего разведчика. И уже через сутки нашли его родственников: племянницу и сестру героя.
 

Сестре Евдокии Матвеевне было всего 9 лет, когда началась война и брат ушел на войну. Домой не вернулся. И всю жизнь в семье помнили, искали и ждали весточки от Николая. Сначала родители, братья и сестра, потом племянники. И вот, спустя 80 лет, пришло сообщение в группе одноклассников. И одна из племянниц сразу поняла, что это их дед, пропавший без вести", - написали в Instagram-паблике Atamnyn amanaty.

 

В МИИР РК назвали фейком сообщения о задержке Казахстаном российских вагонов с углем

20.06.2022, 12:52 22871
В МИИР РК назвали фейком сообщения о задержке Казахстаном российских вагонов с углем
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 20 ИЮНЯ - В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан назвали фейком сообщения о задержке Казахстаном российских вагонов с углем, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В медиапространстве СНГ активно распространяется фейковая информация о том, что Казахстан якобы заблокировал на своей территории 1700 железнодорожных вагонов с российским углем. В этой связи Комитет транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан официально заявляет: данные сообщения являются фейковым вбросом", - заявили МИИР РК. 

 
По данным министерства, в действительности на территории Казахстана нет 1700 вагонов с российским углём. На путях РЖД тоже нет вагонов с углем, стоящих в направлении Казахстана или из РК.
 

У нас с РЖД все в штатном режиме, никаких задержек по экспорту и импорту нет", – прокомментировал ложные "новости" руководитель управления железнодорожной инфраструктуры и грузовых перевозок КТ МИИР РК Сатжан Озбеков.

 
Кроме того, подчеркивается, что Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан расценивает фейковую информацию о задержке российских транзитных вагонов как преднамеренный вброс, направленный на дискредитацию добрососедских партнерских отношений между двумя странами.
 

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