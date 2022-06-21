Задержку рейсов Алматы - Анталья объяснили в КГА

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АЛМАТЫ. 20 ИЮНЯ - В субботу, 18 июня, на самолете "Боинг-767" авиакомпании "Эйр Астана" была обнаружена техническая неисправность, что в свою очередь повлияло на своевременность выполнения рейсов авиакомпании, которые планировались на данном воздушном судне. Авиакомпания была вынуждена произвести замену воздушного судна на последующих рейсах, передает KAZAKHSTAN TODAY.
18 и 19 июня были задержаны 2 рейса по маршруту Алматы - Анталья на 24 часа 56 минут и 3 часа 23 минуты.
Так, рейс КС 915 авиакомпании "Эйр Астана" по маршруту Алматы - Анталья от 18 июня 2022 года планировался к вылету по расписанию в 09.40 часов по местному времени. Однако рейс был задержан по технической причине на утро 19 июня. Произведена замена воздушного судна. Рейс отправился в Анталью в 10.36 19 июня", - проинформировали в Комитете гражданской авиации.
Также рейс КС 915 от 19 июня по маршруту Алматы - Анталья по расписанию планировался в 09.40 по местному времени. Однако по технической причине произведена замена воздушного судна на меньшей вместимости с "Боинг-767" на "Эйрбас-321".
Борт отправился в 13.03 19 июня по местному времени. Часть пассажиров с этого рейса отправлены в Анталью через Нур-Султан, а часть планируется отправить рейсом КС 915 Алматы - Анталья от 20 июня", - пояснили в пресс-службе.
Также сообщается, что рейс КС 915 авиакомпании "Эйр Астана" по маршруту Алматы - Анталья от 20 июня задерживается до 15.40 по причине ожидания воздушного судна с рейса Сеул - Алматы. Задержка составит 6 часов.
Всем пассажирам задержанных рейсов оказаны услуги, предусмотренные статьей 86 Закона об использовании воздушного пространства РК и деятельности авиации. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения авиакомпанией данных требований предусматривается административная ответственность в виде штрафа. Основным приоритетом воздушного транспорта является безопасность перевозки пассажиров, в связи с чем, если опасные условия создают угрозу безопасности, перевозчик должен их устранить, что, как правило, приводит к задержке рейса", - добавили в ведомстве.