Закон по содержанию кладбищ предложили создать казахстанские депутаты

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НУР-СУЛТАН. 11 НОЯБРЯ - Сегодня в ходе заседания сената под председательством спикера палаты Маулена Ашимбаева депутат Едил Мамытбеков предложил разработать законодательный акт, регулирующий общественные отношения в сфере захоронения, размещения и содержания кладбищ, передает KAZAKHSTAN TODAY.





По мнению сенатора , в стране стали появляться частные фирмы, оказывающие ритуальные услуги, и принятие закона позволит не только контролировать такую важную отрасль, но и сделать доступной для граждан.

Если не принять меры в сфере захоронения и содержания кладбищ, то не исключено, что в будущем могут возникнуть серьезные проблемы. Еще в 2017 году сенатор Ольга Перепечина отмечала, что в стране не урегулированы вопросы захоронения и содержания кладбищ и в депутатском запросе просила премьер-министра дать поручения соответствующим госорганам, разработать законопроект о погребении и похоронном деле. К сожалению, по данному вопросу уполномоченные органы бюрократически его проигнорировали и заволокитили", - отметил сенатор в своем депутатском запросе на имя премьер-министра Аскара Мамина.

По словам спикера, в стране стали появляться частные фирмы, оказывающие ритуальные услуги, поскольку они довольно выгодны. Принятие закона позволит не только контролировать такую важную отрасль, но и сделать доступной для граждан.

По мнению экспертов, отсутствие законодательного акта, регулирующего вопросы погребения, приводит к различным правонарушениям. Не исключены факты криминального захоронения, ведения незаконного бизнеса. В целом отсутствует четкий регламент эксгумации и захоронения", - подчеркнул Мамытбеков.

Кроме того, сенатор отметил, что в Казахстане нет единого стандарта похоронного дела, и каждый регион утверждает собственные правила в этом вопросе.

В ходе заседания были озвучены другие депутатские запросы. В частности, Сергей Ершов поднял проблемы в сфере промышленной безопасности, ставшие особенно актуальными после трагедии на шахте в Карагандинской области.

Аскар Шакиров, Владимир Волков и Ляззат Сулеймен предложили совершенствовать правоотношения в сфере жилищной политики и запретить взыскание единственного жилья с граждан.

Нурлан Кылышбаев попросил принять необходимые меры по решению проблем, связанных с ужесточением карантинных мер КНР, повлиявших на скопление транспортов на границе, а также совершенствованию таможенного законодательства.

Андрей Лукин акцентировал внимание на вопросах охраны зеленых насаждений.