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Закон по содержанию кладбищ предложили создать казахстанские депутаты

11.11.2021, 16:39 45253
Закон по содержанию кладбищ предложили создать казахстанские депутаты
Фото: Kazakhstan Today
НУР-СУЛТАН. 11 НОЯБРЯ - Сегодня в ходе заседания сената под председательством спикера палаты Маулена Ашимбаева депутат Едил Мамытбеков предложил разработать законодательный акт, регулирующий общественные отношения в сфере захоронения, размещения и содержания кладбищ, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По мнению сенатора , в стране стали появляться частные фирмы, оказывающие ритуальные услуги, и принятие закона позволит не только контролировать такую важную отрасль, но и сделать доступной для граждан.
 

Если не принять меры в сфере захоронения и содержания кладбищ, то не исключено, что в будущем могут возникнуть серьезные проблемы. Еще в 2017 году сенатор Ольга Перепечина отмечала, что в стране не урегулированы вопросы захоронения и содержания кладбищ и в депутатском запросе просила премьер-министра дать поручения соответствующим госорганам, разработать законопроект о погребении и похоронном деле. К сожалению, по данному вопросу уполномоченные органы бюрократически его проигнорировали и заволокитили", - отметил сенатор в своем депутатском запросе на имя премьер-министра Аскара Мамина.

 
По словам спикера, в стране стали появляться частные фирмы, оказывающие ритуальные услуги, поскольку они довольно выгодны. Принятие закона позволит не только контролировать такую важную отрасль, но и сделать доступной для граждан. 
 

По мнению экспертов, отсутствие законодательного акта, регулирующего вопросы погребения, приводит к различным правонарушениям. Не исключены факты криминального захоронения, ведения незаконного бизнеса. В целом отсутствует четкий регламент эксгумации и захоронения", - подчеркнул Мамытбеков.

 
Кроме того, сенатор отметил, что в Казахстане нет единого стандарта похоронного дела, и каждый регион утверждает собственные правила в этом вопросе.
 
В ходе заседания были озвучены другие депутатские запросы. В частности, Сергей Ершов поднял проблемы в сфере промышленной безопасности, ставшие особенно актуальными после трагедии на шахте в Карагандинской области. 
 
Аскар Шакиров, Владимир Волков и Ляззат Сулеймен предложили совершенствовать правоотношения в сфере жилищной политики и запретить взыскание единственного жилья с граждан.
 
Нурлан Кылышбаев попросил принять необходимые меры по решению проблем, связанных с ужесточением карантинных мер КНР, повлиявших на скопление транспортов на границе, а также совершенствованию таможенного законодательства.
 
Андрей Лукин акцентировал внимание на вопросах охраны зеленых насаждений.
 
Как сообщалось ранее, в ходе сегодняшнего заседания депутаты сената РК также ратифицировали Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о создании на космодроме Байконур космического ракетного комплекса "Байтерек" от 22 декабря 2004 года". Также приняли поправки по вопросам перераспределения полномочий между уровнями государственного управления.
 

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В семи областях объявили штормовое предупреждение

11.11.2021, 21:21 68554
В семи областях объявили штормовое предупреждение
Фото: premiersto.ru
НУР-СУЛТАН. 11 НОЯБРЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Павлодарской, Туркестанской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", в Нур-Султане 12 ноября утром и днем ожидается гололед.
 
12 ноября ночью на севере, западе, днем в восточной половине Акмолинской области ожидаются гололед, низовая метель. На северо-западе области туман. Ветер юго-западный, западный, ночью на севере, западе, днем в восточной половине области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
12 ноября на юге в Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-западный, днем на севере, северо-западе области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
12-14 ноября на северо-востоке, востоке и в горных районах Жамбылской области ожидается туман, 14 ноября гололед. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, на северо-западе, востоке области и в горных районах 15-20 метров в секунду, днем 14 ноября порывы 23-28 метров в секунду.
 
Днем 12 ноября на севере Карагандинской области ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
12 ноября на севере Павлодарской области ожидается туман, гололед. Ветер юго-западный, на юге области днем порывы 15-20 метров в секунду.
 
Утром и днем 12 ноября на севере, в горных районах Туркестанской области ожидаются пыльная буря, ветер юго-западный, западный, 15-20 метров в секунду.
 
12 ноября ночью и утром на юго-западе Северо-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный, с переходом на юго-западный, днем на юго-западе области порывы 15-20 метров в секунду.
 
Ранее водителей попросили воздержаться от дальних поездок в западных, северо-западных и северных регионах.
 

Водителей просят воздержаться от дальних поездок в западных, северо-западных и северных регионах

11.11.2021, 20:42 75223
НУР-СУЛТАН. 11 НОЯБРЯ - Комитет автомобильных дорог МИИР РК информирует об ухудшении погодных условий 12-14 ноября в западных, северо-западных и северных регионах, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По информации синоптиков, очередной северо-западный циклон окажет влияние на западные, северо-западные и северные регионы страны, в связи с чем ожидаются осадки (дождь, снег), порывистый ветер, туман, гололед, низовая метель. С вторжением западного антициклона и по мере его смещения в восточном направлении ожидается незначительное понижение температуры воздуха и усиление ветра с порывами 15-22 метров в секунду. 
 

В целях недопущения чрезвычайных ситуаций и вашей безопасности, автомобилистам рекомендуется воздержаться от дальних поездок. В случае возникновения нештатных ситуаций вы можете обратиться в круглосуточный call-центр по номеру 1403", - сообщили в пресс-службе МИИР.

 

Более 160 человек проживали в ВКО по паспортам СССР

11.11.2021, 19:39 86725
Более 160 человек проживали в ВКО по паспортам СССР
Фото: Polisia.kz
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 11 НОЯБРЯ - Сотрудники миграционной службы проводят работу по выявлению лиц, проживающих без документов, удостоверяющих личность, а также своевременно не обменявших паспорта СССР, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
С начала года с паспортами СССР образца 1974 года более 160 человек признаны гражданами Казахстана, сообщает Polisia.kz
 

В отдел полиции Уланского района обратился 61-летний мужчина, который в 90-е годы приехал в Казахстан по паспорту СССР образца 1974 года, выданному в Украине. Работал и проживал в Уланском районе, заключил брак, имеет детей. Паспорт сгорел при пожаре. Более 26 лет мужчина проживал без документов, удостоверяющих личность, в связи с тем, что долгое время из Украины не поступало ответов касательно его документов", - рассказали в полиции. 

 
Сотрудники миграционной службы оказали содействие в запросе необходимых документов из Украины через консульство РК. 29 октября мужчина получил удостоверение личности гражданина Казахстана.
 

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