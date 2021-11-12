Система Orphus

СП "Байтерек" освободят от кредитных обязательств: сенат ратифицировал протокол

11.11.2021, 12:48 30700
НУР-СУЛТАН. 11 НОЯБРЯ - Депутаты сената Республики Казахстан ратифицировали Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о создании на космодроме "Байконур" космического ракетного комплекса "Байтерек" от 22 декабря 2004 года". Также приняли поправки по вопросам перераспределения полномочий между уровнями государственного управления, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно протоколу, Совместное Казахстанско-Российское предприятие "Байтерек" освобождается от кредитных обязательств путем конвертации бюджетного кредита в его уставный капитал и получает возможность дальнейшего осуществления своей деятельности, сообщили в пресс-службе мажилиса парламента РК. 
 
Кроме того, будут обеспечены гарантии загрузки космического ракетного комплекса "Байтерек" (после завершения процедуры его создания) пусками ракеты-носителя "Союз-5", что позволит обеспечить его функционирование на длительный период времени. 
 
Как говорится в заключении к законопроекту, принятие протокола послужит развитию сотрудничества между двумя странами в сфере космической деятельности с учетом интересов Республики Казахстан и Российской Федерации в сохранении и эффективном использовании научно-технического и производственного потенциала космического ракетного комплекса "Байтерек" на космодроме "Байконур". 
 
Цель законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам перераспределения полномочий между уровнями государственного управления" - дальнейшее перераспределение полномочий между уровнями государственного управления. 
 
Ранее министр национальной экономики Асет Иргалиев рассказал, что в рамках законопроекта перераспределяются 68 функций, из них от правительства министерствам передаются 63 функции; местным исполнительным органам - пять функций. 
 

Комментарии

новости по теме

Президент РК принял генсекретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств

11.11.2021, 21:23 34642
Президент РК принял генсекретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 11 НОЯБРЯ - Программа рабочего визита президента Казахстана в Стамбул началась со встречи с генеральным секретарем Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) Багдадом Амреевым, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Глава государства был подробно проинформирован о подготовке к предстоящему саммиту Тюркского совета, в том числе о ключевых вопросах повестки дня и решениях, которые планируется принять по итогам встречи на высшем уровне, сообщает пресс-служба Акорды. 
 
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев заслушал информацию генерального секретаря о деятельности Организации и об итогах состоявшегося сегодня заседания Совета министров иностранных дел ССТГ.
 
Выразив удовлетворение ходом подготовки к саммиту, президент дал ценные предложения по дальнейшему развитию Тюркского совета.
 
Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев с двухдневным рабочим визитом прибыл в Стамбул для участия в VIII Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств.
 

В мажилисе назвали одну из причин дефицита питьевой воды

11.11.2021, 19:57 43390
В мажилисе назвали одну из причин дефицита питьевой воды
НУР-СУЛТАН. 11 НОЯБРЯ - Вопросы обеспечения чистой питьевой водой сельских населенных пунктов рассмотрели за круглым столом в мажилисе депутаты совместно с представителями центральных и местных государственных органов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Заместитель председателя мажилиса Павел Казанцев акцентировал внимание на актуальности вопроса, подчеркнув, что проблема обеспечения населения питьевой водой в стране решается уже не один год, а десятилетиями.
 

Вначале финансирование строительства объектов водоснабжения осуществлялось в рамках программы "Ак булак". Затем мы перешли на Программу развития регионов до 2020 года. Далее последовали государственные программы "Нурлы жол" и "Нурлы жер". Но до сих пор данный вопрос остается нерешенным", - сказал вице-спикер мажилиса. 

 
В свою очередь председатель комитета мажилиса по экономической реформе и региональному развитию Альберт Рау обозначил главные задачи обсуждения - выработать конкретные рекомендации решения проблемы обеспечения сельских населенных пунктов чистой питьевой водой до 2025 год, а также рассмотреть не только вопросы строительства объектов водоснабжения, но и содержания их в должном состоянии. 
 
По словам первого вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Каирбека Ускенбаева, наименьший уровень охвата питьевой водой сельского населения отмечается в Костанайской (64,7%), Восточно-Казахстанской (81,4%), Северо-Казахстанской (82,1%) и Жамбылской (82,2%) областях. 
 

Регионам с низкими показателями обеспеченности выделяются средства на приоритетной основе, уточнив, что приоритет отдается селам, включенным в спецпроект "Ауыл - Ел бесігі", и проектам, включенным в комплексные планы развития регионов. Кроме того, из имеющихся в целом по стране 6316 сел только 3991 обеспечены централизованным водоснабжением, в 403 селах установлены комплексные блок-модули (КБМ). В текущем году планируется обеспечить центральным водоснабжением еще 148 сел и установить КБМ в 220 малонаселенных селах. Для этих целей на 2021-2024 годы из республиканского бюджета будет выделено 181 миллиард тенге, что позволит обеспечить центральным водоснабжением 284 села", - сообщил вице-министр. 

 
Каирбек Ускенбаев уточнил также, что в 1129 малочисленных селах, где проживают менее 200 человек, будут установлены локальные системы очистки воды. Для мониторинга обеспечения сел водоснабжением министерством разработана Интерактивная карта, которая находится в открытом доступе в интернете. На карте отражена актуальная информация по обеспеченности водоснабжением, финансированию, потребности в средствах, количеству населения, протяженности, износу и так далее. 
 
Местным исполнительным органам для 100% обеспечения населения сел питьевой водой необходимо разработать проектно-сметную документацию на расширение водопроводных сетей. Кроме того, в своем выступлении первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития озвучил и ряд проблем, требующих своего решения. Одна из них - своевременное проведение поисково-разведочных работ для определения источников питьевой воды. 
 
На сегодняшний день, по словам Каирбека Ускенбаева, отсутствует подтверждение источников питьевой воды в 85 селах, где планируется провести центральное водоснабжение. Кроме того, необходимо провести поисково-разведочные работы в 170 малонаселенных селах, где планируется установка комплексных блок-модулей. В целом, во всех необеспеченных селах регионам необходимо завершить работы по разведке до 2023 года. 
 
Актуальным вопросом остается реконструкция изношенных групповых водопроводов. К примеру, групповые водопроводы, обеспечивающие питьевой водой Северо-Казахстанскую область, построены в 1961-1978 годах и на сегодня требуют реконструкции. Изношенность водопроводных систем, в том числе из-за отсутствия специализированных эксплуатирующих организаций, отрицательно сказывается и на качестве питьевой воды. Для решения этих проблем местным исполнительным органам необходимо укрупнять региональные коммунальные предприятия с обеспечением специализированной техникой для обслуживания сетей, в том числе лабораторными оборудованиями, считают в профильном ведомстве. 
 
Проблемы с обеспечением питьевой водой Мангистауской области, где необходимы работы по опреснению морской воды, планируется решить посредством строительства 9 опреснительных заводов с ориентировочной стоимостью более 247 миллиардов тенге. На сегодня в рамках бюджетной программы Министерства реализуется проект по расширению мощности опреснительного завода "Каспий" в Актау до 40,0 тысяч кубометров в сутки. Кроме того, за счет частных инвестиции планируется завершить строительство опреснительного завода на месторождении "Каражанбас". В результате реализации проекта часть населения районов Каракия, Бейнеу, Мангистау и города Жанаозена, обеспечивающихся с водовода Астрахань - Мангышлак, будут дополнительно обеспечены водой. 
 
Кроме того, по поручению главы государства до конца 2024 года планируется завершить строительство опреснительного завода мощностью 50 тысяч кубометров в сутки в местности Кендерли, уточнил вице-министр.
 
Вместе с тем, по словам Каирбека Ускенбаева, одной из причин дефицита питьевой воды является небрежное отношение к воде, что привело к высокому потреблению при низкой отпускной цене. Социальный подход в формировании тарифов привел к недостатку финансирования водоканалов и, соответственно, к ускоренному износу систем, что приводит к увеличению количества аварий, потерь воды и ухудшения ее качества. 
 
По словам Каирбека Ускенбаева, в целях экономии водных ресурсов необходимо произвести автоматизацию производственных процессов систем водоснабжения, водоотведения и очистных сооружений, пересмотреть нормы потребления питьевой воды, не имеющих приборов учета, а также провести мероприятия по приборизации и установке приборов учета.
 
В ходе обсуждения депутаты мажилиса обратили внимание на то, что решением вопроса обеспечения казахстанцев чистой питьевой водой занимается несколько госорганов в рамках своих компетенций. Однако такая "разрозненность" зачастую не позволяет достичь поставленных целей по обеспечению питьевой водой населенных пунктов.
 

Токаев прибыл с рабочим визитом в Стамбул

11.11.2021, 18:38 52246
Токаев прибыл с рабочим визитом в Стамбул
Фото: Facebook Берика Уали
СТАМБУЛ. 11 НОЯБРЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев с двухдневным рабочим визитом прибыл в Стамбул для участия в VIII Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали на своей странице в Facebook, программа визита главы государства также предусматривает ряд двусторонних встреч. 
 
Ранее сообщалось, что в ходе саммита планируется рассмотреть перспективы укрепления многопланового взаимодействия в рамках Тюркского совета с акцентом на развитие торговли, цифровизации, зеленых технологий и других актуальных направлений.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Заболеваемость COVID-19 в стране растет. В связи с этим, считаете ли Вы, что дети должны вернуться к посещению школ?

      Архив опросов