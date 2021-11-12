СП "Байтерек" освободят от кредитных обязательств: сенат ратифицировал протокол

НУР-СУЛТАН. 11 НОЯБРЯ - Вопросы обеспечения чистой питьевой водой сельских населенных пунктов рассмотрели за круглым столом в мажилисе депутаты совместно с представителями центральных и местных государственных органов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Заместитель председателя мажилиса Павел Казанцев акцентировал внимание на актуальности вопроса, подчеркнув, что проблема обеспечения населения питьевой водой в стране решается уже не один год, а десятилетиями.

Вначале финансирование строительства объектов водоснабжения осуществлялось в рамках программы "Ак булак". Затем мы перешли на Программу развития регионов до 2020 года. Далее последовали государственные программы "Нурлы жол" и "Нурлы жер". Но до сих пор данный вопрос остается нерешенным", - сказал вице-спикер мажилиса.

В свою очередь председатель комитета мажилиса по экономической реформе и региональному развитию Альберт Рау обозначил главные задачи обсуждения - выработать конкретные рекомендации решения проблемы обеспечения сельских населенных пунктов чистой питьевой водой до 2025 год, а также рассмотреть не только вопросы строительства объектов водоснабжения, но и содержания их в должном состоянии.

По словам первого вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Каирбека Ускенбаева, наименьший уровень охвата питьевой водой сельского населения отмечается в Костанайской (64,7%), Восточно-Казахстанской (81,4%), Северо-Казахстанской (82,1%) и Жамбылской (82,2%) областях.

Регионам с низкими показателями обеспеченности выделяются средства на приоритетной основе, уточнив, что приоритет отдается селам, включенным в спецпроект "Ауыл - Ел бесігі", и проектам, включенным в комплексные планы развития регионов. Кроме того, из имеющихся в целом по стране 6316 сел только 3991 обеспечены централизованным водоснабжением, в 403 селах установлены комплексные блок-модули (КБМ). В текущем году планируется обеспечить центральным водоснабжением еще 148 сел и установить КБМ в 220 малонаселенных селах. Для этих целей на 2021-2024 годы из республиканского бюджета будет выделено 181 миллиард тенге, что позволит обеспечить центральным водоснабжением 284 села", - сообщил вице-министр.

Каирбек Ускенбаев уточнил также, что в 1129 малочисленных селах, где проживают менее 200 человек, будут установлены локальные системы очистки воды. Для мониторинга обеспечения сел водоснабжением министерством разработана Интерактивная карта, которая находится в открытом доступе в интернете. На карте отражена актуальная информация по обеспеченности водоснабжением, финансированию, потребности в средствах, количеству населения, протяженности, износу и так далее.

Местным исполнительным органам для 100% обеспечения населения сел питьевой водой необходимо разработать проектно-сметную документацию на расширение водопроводных сетей. Кроме того, в своем выступлении первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития озвучил и ряд проблем, требующих своего решения. Одна из них - своевременное проведение поисково-разведочных работ для определения источников питьевой воды.

На сегодняшний день, по словам Каирбека Ускенбаева, отсутствует подтверждение источников питьевой воды в 85 селах, где планируется провести центральное водоснабжение. Кроме того, необходимо провести поисково-разведочные работы в 170 малонаселенных селах, где планируется установка комплексных блок-модулей. В целом, во всех необеспеченных селах регионам необходимо завершить работы по разведке до 2023 года.

Актуальным вопросом остается реконструкция изношенных групповых водопроводов. К примеру, групповые водопроводы, обеспечивающие питьевой водой Северо-Казахстанскую область, построены в 1961-1978 годах и на сегодня требуют реконструкции. Изношенность водопроводных систем, в том числе из-за отсутствия специализированных эксплуатирующих организаций, отрицательно сказывается и на качестве питьевой воды. Для решения этих проблем местным исполнительным органам необходимо укрупнять региональные коммунальные предприятия с обеспечением специализированной техникой для обслуживания сетей, в том числе лабораторными оборудованиями, считают в профильном ведомстве.

Проблемы с обеспечением питьевой водой Мангистауской области, где необходимы работы по опреснению морской воды, планируется решить посредством строительства 9 опреснительных заводов с ориентировочной стоимостью более 247 миллиардов тенге. На сегодня в рамках бюджетной программы Министерства реализуется проект по расширению мощности опреснительного завода "Каспий" в Актау до 40,0 тысяч кубометров в сутки. Кроме того, за счет частных инвестиции планируется завершить строительство опреснительного завода на месторождении "Каражанбас". В результате реализации проекта часть населения районов Каракия, Бейнеу, Мангистау и города Жанаозена, обеспечивающихся с водовода Астрахань - Мангышлак, будут дополнительно обеспечены водой.

Кроме того, по поручению главы государства до конца 2024 года планируется завершить строительство опреснительного завода мощностью 50 тысяч кубометров в сутки в местности Кендерли, уточнил вице-министр.

Вместе с тем, по словам Каирбека Ускенбаева, одной из причин дефицита питьевой воды является небрежное отношение к воде, что привело к высокому потреблению при низкой отпускной цене. Социальный подход в формировании тарифов привел к недостатку финансирования водоканалов и, соответственно, к ускоренному износу систем, что приводит к увеличению количества аварий, потерь воды и ухудшения ее качества.

По словам Каирбека Ускенбаева, в целях экономии водных ресурсов необходимо произвести автоматизацию производственных процессов систем водоснабжения, водоотведения и очистных сооружений, пересмотреть нормы потребления питьевой воды, не имеющих приборов учета, а также провести мероприятия по приборизации и установке приборов учета.

В ходе обсуждения депутаты мажилиса обратили внимание на то, что решением вопроса обеспечения казахстанцев чистой питьевой водой занимается несколько госорганов в рамках своих компетенций. Однако такая "разрозненность" зачастую не позволяет достичь поставленных целей по обеспечению питьевой водой населенных пунктов.