Казахстанско-Российское предприятие "Байтерек" освободят от кредитных обязательств

НУР-СУЛТАН. 13 ОКТЯБРЯ - Депутаты мажилиса Республики Казахстан ободрили ратификационный законопроект - поправки в Соглашение Казахстана с Россией о создании на космодроме Байконур ракетного комплекса "Байтерек", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно протоколу, Совместное Казахстанско-Российское предприятие "Байтерек" освобождается от кредитных обязательств путем конвертации бюджетного кредита в его уставный капитал и получает возможность дальнейшего осуществления своей деятельности, сообщили в пресс-службе мажилиса парламента РК.

Кроме того, будут обеспечены гарантии загрузки космического ракетного комплекса "Байтерек" (после завершения процедуры его создания) пусками ракеты-носителя "Союз-5", что позволит обеспечить его функционирование на длительный период времени.

Как говорится в заключении к законопроекту, принятие протокола послужит развитию сотрудничества между двумя странами в сфере космической деятельности с учетом интересов Республики Казахстан и Российской Федерации в сохранении и эффективном использовании научно-технического и производственного потенциала космического ракетного комплекса "Байтерек" на космодроме Байконур.