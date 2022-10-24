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Закрытые из-за непогоды трассы в СКО и Акмолинской области открыли

23.10.2022, 11:11 20441
Закрытые из-за непогоды трассы в СКО и Акмолинской области открыли
Фото: Depositphotos
Астана. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Утром в воскресенье возобновили движение на трассах в Северо-Казахстанской и Акмолинской областях, сообщает "КазАвтоЖол".
 

Дороги республиканского значения открыты, ограничений нет", - проинформировали в компании.

 
На очистке проезжей части от снега и подсыпке автомобильных дорог республиканского значения было задействовано 162 человека и 103 единицы специальной техники.
 
На подсыпку проезжей части было израсходовано 647 кубических метров противогололедного материала.
 

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Пострадавшим от пожаров в Костанайской области вручили ключи от новых домов

23.10.2022, 18:40 10811
Пострадавшим от пожаров в Костанайской области вручили ключи от новых домов
Фото: pexels.com
Костанай. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов вручил пострадавшим от сентябрьских пожаров жителям Аулиекского района ключи от новых домов.
 
Новый микрорайон, который построили по поручению президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, назвали Бирлик, сообщает издание "Наша газета".
 

Что мы увидели, нам понравилось. Последние два месяца мы арендовали дом. Его нам оплатил акимат. Они нас и продуктами, и вещами обеспечили. Слухам, что здесь почва солончак, мы не верим, по крайней мере пока сами не увидим", - отметила одна из новоселов.

 
По словам акима Костанайской области, до конца осени вдоль трассы от поселка Аманкарагай будет завершена посадка саженцев сосны и березы. За счет спонсоров будет построен питомник для выращивания посадочного материала на базе Семиозерного лесхоза. Работы по восстановлению лесов будут продолжаться.
 
Отмечается, что заселиться и жить в домах пока невозможно - нет мебели, нет посуды, телевизоров, кроватей. В залах лежит только подарочный ковер и набор подушек.
 
Напомним, на заседании правительства в период локализации пожаров в области потерявшим жилье от природных бедствий пообещали построить новые дома.
 

Некролог Махраковой Ирине Робертовне

23.10.2022, 16:45 14021
Некролог Махраковой Ирине Робертовне
Алматы. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Информационное агентство Kazakhstan Today с прискорбием сообщает о невосполнимой потере - на 69-м году ушла из жизни наша коллега ветеран труда Ирина Робертовна Махракова.
 
Ирина Робертовна родилась 22 февраля 1954 года в уезде Кульджа Китайской Народной Республики.
 
Отец - Гефлингер Роберт Альфредович работал преподавателем физики в школе при Советском посольстве в Китае.
 
Мама - Гефлингер Таисия Ивановна также занималась преподавательской деятельностью в школе при Советском посольстве.
 
В 1955 году семья переехала в Алма-Ату.
 
Ирина Робертовна, следуя по стопам родителей, в 1973 году поступила в Алма-Атинский женский педагогический институт на специальность "учитель русского языка и литературы". В 1977 году по распределению попала в поселок Талдыкурганской области, где начала свою трудовую деятельность преподавателем. В 1978 году с семьей переехала в Алма-Ату и также продолжила преподавательскую деятельность в школах № 127, БЭСТ (частная школа).
 
У Ирина Робертовны двое детей - дочери Махракова Елена (38 лет) и Махракова Наталия (35 лет) и трое внуков.
 
Ирина Робертовна была одним из авторов казахстанских учебников по русскому языку и литературе начала и середины 90-х годов, была автором методических пособий.
 
Находясь на пенсии, она работала в информационном агентстве Kazakhstan Today. Была корректором самого высокого уровня и осталась в памяти знавших ее сотрудников агентства невероятно добрым, отзывчивым и внимательным в работе и общении человеком.
 
Ирина Робертовна все свободное время заботилась о своей семье, занималась воспитанием внуков.
 
Мы навсегда запомним ее как человека с безупречными нравственными и моральными качествами и настоящего профессионала своего дела.
 
Редакция Kazakhstan Today выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким.
 

В Казахстане наградили деятелей культуры и спорта

23.10.2022, 15:13 15976
Фото: МКС РК
Астана. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В соответствии с указом президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в преддверии Дня Республики выдающиеся деятели культуры, спорта, архива и туризма получили государственные награды.
 
Орденом "Курмет" министр культуры и спорта Даурен Абаев наградил художественного руководителя театра слабослышащих танцоров Sensitive Ольгу Ростовщикову. Под ее руководством особенные артисты в США завоевали Гран-при XXV всемирного чемпионата исполнительских видов искусств. Тогда за высокую награду чемпионата боролись участники из 72 стран мира.
 
Также орденом "Курмет" были награждены спортсмен по легкой атлетике (сурдо) Центра спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями Фархад Кыстаубаев, главный тренер Центра спортивной подготовки для лиц с ограниченными возможностями по греко-римской борьбе Шонху Хайратхаан, известный тренер по вольной борьбе, ветеран труда Аманжол Бугыбаев, ветеран труда Ермек Жусупов, известный скульптор Аскар Нартов, ветеран труда Рысты Сариева и профессор Казахского национального университета искусств Айтжан Токтаган.
 
Медали "Ерен енбеги ушин" удостоены инструктор по экскурсиям - государственный инспектор Баянаульского государственного национального природного парка Алтынбек Курманов, профессор Казахской Национальной академии хореографии Гульнар Саитова, артист театра имени Абая Рыспубе Төлеуханова, искусствовед Шайзада Токтабаева и главный исполнительный директор корпоративного фонда "ПСК "Астана" Тастанбек Есентаев.
 
Первая скрипка - солистка оркестра Государственного театра оперы и балета "Астана Опера" Айсулу Абильханова и руководитель Костанайского областного русского драматического театра Юрий Ивлев награждены почетным званием "Казакстаннын енбек синирген кайраткери".
 
В ходе торжественной церемонии ряд сотрудников сферы были награждены медалью "Шапагат", почетной грамотой Республики Казахстан, благодарностью президента Республики Казахстан.
 

Синоптики прогнозируют дождь, снег и гололед в Казахстане в воскресенье

23.10.2022, 09:25 23871
Синоптики прогнозируют дождь, снег и гололед в Казахстане в воскресенье
Фото: pixabay.com
Астана. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Под влиянием ложбины северного циклона и с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей территории Республики Казахстан сохраняется неустойчивый характер погоды.  

На севере - сильный снег, на юге и юго-востоке страны - сильные осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. По Казахстану ожидается усиление ветра, туман", - сообщает РГП "Казгидромет".


Вечером в субботу объявили штормовое предупреждение.

Днем в Астане ожидается гололед. Ветер северо-западный, западный, ночью и утром порывы ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере и юге Алматинской области ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью в Шымкенте ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду.
 

Штормовое предупреждение объявили в шестнадцати областях

22.10.2022, 21:16 34851
Штормовое предупреждение объявили в шестнадцати областях
Астана. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Непогода ждет жителей Астаны, Шымкента, Мангистауской, Жамбылской, Алматинской, Карагандинской, Улытауской, Кызылординской, Акмолинской, Актюбинской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Жетысуской, Павлодарской, Костанайской, Туркестанской и Северо-Казахстанской областей.
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 23 октября ночью и утром на юге, северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидается туман.
 
23 октября на юго-западе, в горных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки (дождь с переходом в снег). Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 метров в секунду.
 
23 октября на севере и юге Алматинской области ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
23 октября на севере Карагандинской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью на большей части 15-20 метров в секунду, временами порывы 23 метра в секунду, днем на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
 
Ночью 23 октября на севере, в центре Улытауской области ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
23 октября в Кызылординской области сохраняется ветер северо-восточный, ночью в центре области 15-20 метров в секунду.
 
В Астане 23 октября днем ожидается гололед. Ветер северо-западный, западный, ночью и утром порывы 15-20 метров в секунду.
 
23 октября ночью на севере Акмолинской области ожидается сильный снег. На севере, востоке области ожидаются низовая метель, гололед, туман. Ветер северо-западный, западный, ночью на большей части области 15-20 метров в секунду, на юго-востоке области порывы 25 метров в секунду, днем на севере, юго-востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
 
23 октября ночью и утром на западе, севере, востоке Актюбинской области ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, ночью в центре, на юге, востоке области порывы 16 метров в секунду.
 
23 октября на севере, юго-западе, в центре Абайской области ожидается ветер юго-западный 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду.
 
23 октября на северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются гололед, метель. Ветер юго-западный, на севере, востоке области 15-20 метров в секунду, порывы 25 метров в секунду.
 
23 октября на севере, западе Западно-Казахстанской области ожидается туман.
 
Утром и днем 23 октября в горных районах Жетысуской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный с переходом на северо-западный в районе Алакольких озер 17-22 метра в секунду, порывы 29 метров в секунду.
 
23 октября ночью на севере Павлодарской области ожидается гололед. Ветер западный 15-20 метров в секунду, ночью на большей части, днем на юге, востоке области порывы 23-28 метров в секунду.
 
23 октября на севере, западе Костанайской области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный, западный, на востоке, юге области 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду.
 
23 октября в горных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь. Ветер северо-западный, ночью и утром на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 метров в секунду, на горных перевалах порывы 25 метров в секунду.
 
В Шымкенте ночью 23 октября ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
Ночью 23 октября на большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег, на юго-востоке области сильный снег. Сутки 23 октября на севере, юге, востоке области ожидаются низовая метель, гололед. Ветер северо-западный, западный 15-20 метров в секунду, на юго-востоке области порывы 25 метров в секунду.
 

В небе над Алматы развернули самый большой флаг Казахстана

22.10.2022, 20:11 36681
В небе над Алматы развернули самый большой флаг Казахстана
Фото: Изтурган Алдауев
Алматы. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В субботу, 22 октября, в небе над Алматинской областью состоялась акция "Ашық аспан", посвященная Дню Республики Казахстан.
 
Профессиональный парашютист - рекордсмен мира по прыжкам с парашютом совершил прыжок с самым большим флагом Республики Казахстан.
 
Размер флага составил 800 квадратных метров (самый большой флаг, возвышающийся на главном флагштоке столицы, равен 450 кв. метрам). Он был изготовлен специально для этого уникального события, результат которого вошел в Книгу рекордов Казахстана. Прыжок был совершен с высоты порядка 3000 метров.
 

Сегодня мы стали свидетелями, как в небе над Алматы воспарила живая картина в виде самого большого раскрытого флага страны. Мне действительно повезло быть свидетелем и частью этого момента, прочувствовать весь дух единства и возвышенности нашей страны", - поделился представитель Книги рекордов Казахстана КИНЭС Куандык Кудайбергенов.


 
Организатором акции выступила инициативная группа во главе с предпринимателем Жомартом Киясом. По его словам, цель акции - повышение и укрепление патриотического духа всех казахстанцев, а также поддержание толерантного отношения друг к другу.
 

Для многих сейчас именно Казахстан является оплотом спокойствия и мира, что подтверждают представители всех зарубежных сообществ. Раскрытие самого большого флага страны содержит в себе глубокий посыл и символизирует единство всех народов страны под единым мирным небом", - отметил меценат.

 
Главный девиз мероприятия - "Ашық аспан" несет в себе идею о целостности, мирном небе над головами казахстанцев и говорит о необходимости сохранить мир и преумножить благополучие жителей Республики Казахстан.
 

Президент Казахстана призвал быть готовыми дать отпор при любых угрозах

22.10.2022, 17:09 41181
Астана. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе церемонии присвоения специальных званий, говоря о сложной обстановке, складывающейся в мире, указал на исключительную важность обеспечения безопасности страны, сообщает пресс-служба Акорды.
 

Необходимо безотлагательно наладить порядок и дисциплину во всех сферах. Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране. Защищать Родину и целостность государства - обязанность каждого гражданина. Мы должны твердо усвоить это", - заявил глава государства.

 
По его словам, обеспечение безопасности страны - священный долг и высокая ответственность.
 
Президент подчеркнул, что государство уделяет особое внимание боеспособности Вооруженных сил, их оснащению современным вооружением и техникой.
 

Чтобы сохранить нашу священную независимость, мир и согласие в стране, мы будем последовательно укреплять наш оборонный потенциал, совершенствовать деятельность всего силового блока. Комплексная социальная поддержка всех, кто стоит на страже наших национальных интересов и стабильности в обществе, всегда будет приоритетом государственной политики. В основе эффективности всех силовых структур лежит в первую очередь профессионализм руководящего состава - генералов", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

 
В завершение торжественной церемонии он подчеркнул, что самое большое счастье для каждого гражданина - это беззаветное служение своему народу.
 

Защита священной Родины и независимости - долг каждого гражданина. Уверен, что для вас интересы Отечества всегда будут превыше всего и вы всегда будете хранить верность присяге. Желаю вам крепкого здоровья, а вашим семьям - благополучия. Да здравствует День Республики! Пусть гордо реет в вышине наш небесно-голубой стяг!" - добавил президент.

 

Сроки завершения работ на ключевых трассах Алматы озвучил глава "КазАвтоЖола"

22.10.2022, 15:03 37421
Сроки завершения работ на ключевых трассах Алматы озвучил глава "КазАвтоЖола"
Фото: Depositphotos
Алматы. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления "КазАвтоЖола" Мейрхат Касымбаев проинспектировал ход строительно-монтажных работ на ряде ключевых объектов Алматинской области.
 

Объект "Алтын Орда" (капитальный ремонт по уширению проезжей части на участке Райымбек - Алматы на 786-790-м км) завершен на 95%. Все работы по основным направлениям выполнены. Таким образом, проезжая часть расширена с 8 до 10 полос движения. Кроме того, завершено строительство главной магистральной эстакады, разворотной эстакады по типу "подкова" и моста через реку Аксай. Вся протяженность участка обеспечена наружным освещением. А для безопасности пешеходов построено 3 надземных пешеходных перехода", - сообщил Касымбаев.

 
На сегодня завершаются остаточные работы по укладке асфальта, установке железобетонных и барьерных ограждений, дорожных знаков и нанесению дорожной разметки.
 
Также продолжаются работы на станции Шамалган.
 

По сравнению с прошлым месяцем динамика есть, и она положительная. Подрядная организация продолжает работы по отсыпке земляного полотна, строительству мостов и водопропускных труб и др. На объект мобилизовано более 50 единиц техники и порядка 150 человек персонала", - сообщил глава "КазАвтоЖола".

 
На объекте "Асыл-Арман", по его словам, работы были временно приостановлены в связи с ненадлежащей работой подрядной организации.
 

На сегодняшний день контракт с предыдущим подрядчиком расторгнут. Проведена повторная государственная экспертиза, объявлена новая подрядная организация. На сегодняшний день все строительно-монтажные работы на объекте возобновлены. По проекту выполнено более 50% работ. Продолжается строительство эстакады по типу "труба"; ведутся работы по армированию МПС-1, МПС-2 и заготовке необходимых материалов для армирования пролетного строения и закладных деталей, а также установка бортовых камней и устройство СВСУ", - отметил глава "КазАвтоЖола".

 
По его словам, в скором времени объект "Алтын Орда" будет введен в эксплуатацию. По двум другим объектам сроки завершения работ запланированы на следующий год.
 

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