Замакима Алматы поручил провести анализ потребностей рынка труда города

Алматы. 16 мая. Kazakhstan Today - Заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров поручил провести тщательный анализ потребности рынка труда города, передает Kazakhstan Today.

Под председательством заместителя акима города Алматы Ержана Бабакумарова в режиме видеоконференцсвязи состоялось заседание комиссии по размещению государственного образовательного заказа на подготовку специалистов с техническим и профессиональным образованием на 2020-2021 учебный год.

Ержан Бабакумаров подверг критике включение в перечень государственного образовательного заказа специальностей, которые не будут актуальными уже в ближайшем будущем, и поручил провести тщательный анализ потребности рынка труда с учетом структурной перестройки и приоритетных направлений диверсификации экономики города", - сообщает пресс-служба акима Алматы.

Главная цель заседания - определение перечня профессий, вошедших в государственный образовательный заказ для подготовки кадров рабочих специальностей в колледжах города. Для этого рассмотрены потребности городского рынка труда и их синхронизация с системой подготовки кадров сквозь призму задач, поставленных акимом Алматы Бакытжаном Сагинтаевым по созданию новой модели роста экономики мегаполиса.

Внимание акцентировано прежде всего на необходимости подготовки квалифицированных кадров по новым востребованным профессиям для нужд экономики города, в том числе в области цифровой экономики, инноваций, креативных индустрий, сервисной экономики, экономики "простых вещей", туристской отрасли и другие. Отдельное внимание также было уделено подготовке медицинских работников с учётом потребностей, проявившихся в период карантина.

Как обозначил аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев, подготовка квалифицированных кадров для нужд города и распределение бюджетных средств должны опираться на качественный прогноз потребностей в отраслях экономики. Система образования города должна решать задачи обеспечения реальной экономики трудовыми кадрами", - сказал Бабакумаров.

По результатам заседания соответствующим управлениям поручено доработать необходимые документы совместно с работодателями и образовательными структурами.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства